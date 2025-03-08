Суперзірка Макс Барських святкує ювілей: цікаві факти з біографії

Макс Барських воліє не розголошувати подробиці свого особистого життя і рідко його коментує

Сьогодні, 8 березня, відзначає свій день народження суперзірка української попмузики, співак та композитор Макс Барських. Артисту виповнилося 35 років. «Главком» розповідає про життєвий шлях і творчість зірки.

Біографія Макса Барського

Макс Барських, справжнє ім’я якого Микола Бортник, народився 8 березня 1990 року в Херсоні. Його родина не мала стосунку до музики чи шоубізнесу, і він став першим, хто проявив інтерес до мистецтва.

Макс Барських у дитинстві фото з відкритих джерел

Дитинство для Макса Барських було складним. Батько зловживав алкоголем і нерідко поводився агресивно. Це залишило негативні спогади у співака, але з часом він зміг подолати образи.

Своє примирення з батьком Барських підтвердив у 2021 році, коли запросив його взяти участь у зйомках кліпу «Февраль». Після цього артист відкрито заявив, що зміг пробачити і відпустити минуле.

Макс Барських зі своїм татом фото з відкритих джерел

У дитинстві батьки співака розлучилися, і його мати самостійно виховувала трьох дітей. Поки вона була на роботі, турбота про молодшого брата лягала на плечі старшого брата та сестри. Вони завжди підтримували його творчі захоплення, хоча спочатку це було малювання, а не музика.

Ближче до 10 років Макс Барських почав пробувати себе у співі, виступаючи в різних гуртах на музичних фестивалях. Музика швидко стала його головним захопленням, і вже у 12 років він написав свою першу пісню англійською.

Відомий український співак Макс Барських у дитинстві фото з відкритих джерел

У підлітковому віці, щоб допомогти матері, Барських почав підробляти. Спочатку продавав косметику з каталогів, а після 16 років роздавав листівки на вулиці. Також він спробував себе у ролі бармена, але зізнавався, що ця робота давалася йому не надто легко через незграбність.

Після закінчення Херсонської мистецької школи Макс Барських переїхав до Києва, щоб вступити до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва та розпочати музичну кар’єру. Разом із ним до столиці переїхала його майбутня дівчина Міша Романова – вони разом навчалися в художньому ліцеї.

Макс Барських, справжнє ім’я якого Микола Бортник, народився 8 березня 1990 року фото: instagram/max_barskih

У 2008 році Барських став учасником другого сезону телешоу «Фабрика зірок», що стало важливим етапом у його кар’єрі. Уже під час відбору він привернув увагу суддів і глядачів своїм талантом, харизмою та нестандартним підходом до виконання пісень. Саме тоді він уперше представився під сценічним ім’ям.

Під час участі у шоу Барських не лише запам’ятався своїми виступами, а й вразив публіку шокуючим вчинком. В одному з ефірів він порізав собі руки на сцені, пояснюючи це нерозділеними почуттями до Світлани Лободи. Дехто вважав цей вчинок проявом сильних емоцій, інші – продуманим піар-ходом.

Макса Барських виводять за лаштунки після того, як він порізав собі вени фото з відкритих джерел

Музична кар’єра

На проєкті «Фабрика зірок-2» талант Макса Барських привернув увагу Наталії Могилевської, яка була однією з продюсерів шоу. Вона стала його першою наставницею у світі шоубізнесу.

Вже у перші два роки після завершення проєкту співак випустив свій дебютний студійний альбом «1: Max Barskih» і зняв шість кліпів. Також спробував себе в кіно, зігравши роль у музичному фільмі «Мадемуазель Живаго» разом із Ларою Фабіан. Його успіхи не залишилися непоміченими – у 2010 році він отримав нагороду MTV Europe Music Awards як найкращий український виконавець.

Лара Фабіан та Макс Барських на зйомках фільму фото: facebook/Mademoiselle Zhivago

У 2011 році Барських разом із режисером Аланом Бадоєвим зняв кліп на пісню Lost In Love у форматі 3D, ставши першим українським артистом, який використав цю технологію. Відео отримало високі рейтинги та викликало значний інтерес.

У 2012 році він представив новий амбітний проєкт – хорор-мюзикл Z.Dance, розділений на три частини. Це був найдорожчий мюзикл в Україні на той час. Того ж року Барських брав участь у національному відборі на «Євробачення» і посів друге місце, поступившись Гайтані.

Макс Барських/Lost In Love

2014 рік став для нього не менш продуктивним – він випустив композицію «По Фрейду» та однойменний альбом, а також презентував україномовну пісню «Колискова» та кліп на сингл «Все серьёзно».

У 2015 році з’явилася пісня «Подруга-ночь», яка увійшла до альбому «Тумани», випущеного у 2016-му. Цей альбом став одним із найуспішніших у його кар’єрі, а однойменний хіт здобув велику популярність. У 2018 році Барських уперше вирушив у турне по США з програмою «Тумани».

У 2023 році артист представив свій перший повністю україномовний альбом «Зорепад», а вже у 2024-му вирушив у тур містами України. Того ж року він також провів масштабні концерти у США, Канаді та інших країнах, які пройшли з великим успіхом.

Нагороди

2009 – премія «Шоуманія»;

2010 – MTV Europe Music Awards, Найкращий український виконавець;

2011 – OE Video Music Awards;

2012 – МУЗ-ТВ, Прорив року;

2012 – Top Hit Music Awards;

2019 – Top Hit Music Awards, «Відеокліп року (чоловічий вокал) YouTube Ukraine»;

2019 – Top Hit Music Awards, спеціальна нагорода «Пісня-рекордсмен»;

2021 – Top Hit Music Awards, «Відеокліп року (змішаний вокал) YouTube Ukraine»;

2023 – Музична премія YUNA, Пісня незламної України.

Цікаві факти про Макса Барського

Алан Бадоєв і Макс Барських фото: glavcom.ua

У співака є кілька татуювань, кожне з яких має для нього певне значення. Одне з них – червоне серце – набите на честь його першої композиції, яка стала стартовою точкою кар’єри виконавця.

Барських написав пісні для таких виконавців, як Наталя Могилевська, Крістіна Орбакайте, Міша Романова, Тетяна Котова, Світлана Лобода, Ані Лорак і Тіна Кароль.

Співак захоплюється гончарством.

Одним з найдурніших вчинків у своєму житті артист вважає крадіжку в часи тінейджерства. Він спробував вкрасти цукерки в супермаркеті, але його спіймали.

Разом з друзями Макс Барських брав участь у зйомках телепроєкту в Кенії. Одного разу місцеві жителі почали кидати в них камінням і їм довелося тікати.

Особисте життя співака

Макс Барських воліє не розголошувати подробиці свого особистого життя і рідко його коментує. Відомо, що під час участі у «Фабриці зірок» у нього були почуття до співачки Світлани Лободи, проте вона не відповідала взаємністю. Попри це, вони записали спільну пісню «Сердце бьется», до якої зняли еротичний кліп, а також провели разом тур містами України.

Єдині офіційно підтверджені стосунки співака – із Мішею Романовою, яка згодом стала учасницею оновленого складу гурту «Віа Гра». Їхня історія розпочалася ще в шкільні роки: вони разом навчалися в художньому ліцеї, а після переїзду до Києва орендували спільне житло.

У 2018 році Міша Романова залишила гурт «Віа Гра» через вагітність, і в медіа одразу з’явилися припущення про батьківство Барського. Однак співак швидко спростував ці чутки. Пізніше він зізнався, що їхні романтичні стосунки завершилися ще кілька років тому, хоча вони залишилися добрими друзями і зберегли теплі взаємини.

Міша Романова та Макс Барських фото: instagram/misharomanova

Нагадаємо, що 21 грудня 2024 року, в столичному Палаці спорту відбувся концерт українського співака Макса Барських «Різдвяний Зорепад». Це вже був третій концерт співака такого масштабу.

Також у січні Макс Барських оголосив про перерву у своїй концертній діяльності. Артист зазначив, що тимчасово не виступатиме на великій сцені, адже планує зосередитися на роботі над новим альбомом, до якого увійдуть пісні англійською мовою.