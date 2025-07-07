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Учасник гурту «Жадан і Собаки» мобілізувався до Нацгвардії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Віталій Бронішевський нині проходить вишкіл
фото: zhadanisobaki/Instagram

Гурт «Жадан і Собаки» зробив заяву про мобілізацію свого учасника

Барабанщик гурту «Жадан і Собаки» Віталій Бронішевський мобілізувався до лав Національної гвардії України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку гурту.

«Друзі, хочемо вас проінформувати, що наш барабанщик Віталік Бронішевський мобілізувався до лав Національної гвардії і нині проходить вишкіл. Ми зі свого боку сердечно вітаємо нового бійця Хартії і чекаємо на Вєтала в підрозділі. Тішимось, що він знову буде з нами і закликаємо вас побажати Віталіку удачі та витримки», – йдеться у дописі.

Учасник гурту «Жадан і Собаки» мобілізувався до Нацгвардії фото 1
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Також український співак Melovin приголомшив шанувальників заявою про мобілізацію. Просто зі сцени перед сотнями прихильників співак поділився, що офіційно долучився до складу Ансамблю Державної прикордонної служби України. Його виступ супроводжувався грою музикантів цього колективу, які теж були присутні на сцені.

Раніше учасник галицько-донбаського гурту Nazva, музикант, вокаліст і контрабасист Павло Гоц долучився до лав Збройних сил України.

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Теги: мобілізація

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