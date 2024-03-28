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Керівник «Дії» мобілізувався до ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Керівник «Дії» мобілізувався до ЗСУ
Як зазначив Банік, бажання вступити до лав ЗСУ в нього було давно
скріншот з відео

За словами чиновника, він довго відкладав цей крок через роботу

Керівник із розвитку електронних послуг в Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік підписав контракт з ЗСУ. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. 

«Як то кажуть, прийняв для себе не!складне рішення. Завжди треба бути послідовним у своїх цінностях, чути себе та бути відвертим з самим собою. Бажання йти в ЗСУ було в мені давно, а бронювання ніколи не було для мене чимось вирішальним», – прокоментував своє рішення Мстислав Банік.        

За словами чиновника, він довго відкладав цей крок через нагальні робочі задачі, які поставали перед ним та командою.

«За ці два роки повномасштабної війни ми зробили багато фантастичних і виключних речей. Я певен, моя команда навіть без мене — найкраща команда в світі, яка впорається з усім навіть краще за мене в той час, поки я служитиму», – коментує топкерівник Мінцфри.

Банік підкресив, що працюватиме не в тилу, не в Міноборони або Генштабі. Куди саме він пішов, чиновник розповість, коли після навчання потрапить в бригаду.

Мстислав Банік не звільняється з команди Мінцифри та планує повернутися в команду «Дії» після перемоги. Він не повідомив, хто в цей час виконуватиме його обов'язки.

Як повідомляв Банік, в умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні повістки через додаток «Дія» розсилати не планують.

Як повідомлялося раніше, Україна відкрила код мобільного застосунку «Дія». Відтепер розробники з усього світу зможуть проаналізувати архітектуру українського застосунку та створити на його основі свої сервіси. Влада запевняє, що дані українців у повній безпеці.

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Теги: політика Дія Міністерство цифрової трансформації України ЗСУ мобілізація

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