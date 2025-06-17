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Оновлення ТЦК у липні: нова система оплати штрафів у Резерв+

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Оновлення ТЦК у липні: нова система оплати штрафів у Резерв+
Запровадження нової функції значно спростить процес оплати штрафів та зменшить навантаження на ТЦК
фото: Міноборони

Резерв+ отримає нову функціональність: оплата штрафів за порушення військового обліку зі знижкою

У кінці червня 2025 року в застосунку Резерв+ заплановано запуск нової функції, яка дозволить користувачам сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку. Таку заяву зробила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, назвавши це одним із «цифрових досягнень року». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Dou.

Катерина Черногоренко наголосила, що запровадження цієї функції значно спростить процес оплати штрафів та зменшить навантаження на Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). «Не треба буде йти в ТЦК, брати рахунок, звертатися в банк і повертатися з квитанцією. Людина зможе зробити це в декілька кліків», – зазначила вона.

На практиці це виглядатиме:

  • У застосунку Резерв+, де вже відображається червона стрічка з написом «схоже, у вас проблеми з військовим обліком», з'явиться нова функціональність з вказанням причини порушення (наприклад, «не явився на оповіщення», «не пройшов ВЛК»).
  • Якщо людина порушила правила, у неї з’явиться кнопка «сплатити штраф».
  • При натисканні цієї кнопки користувач побачить віконце з пропозицією сплатити штраф з 50% знижкою, якщо він робить це добровільно.
  • Користувач перевіряє точність даних, на основі яких автоматично формується заява про визнання порушення.
  • Далі потрібно натиснути «Підписати і надіслати заяву».
  • Заява надходить до ТЦК та СП, опрацьовується і виноситься постанова.
  • Після цього користувач має змогу оплатити штраф через платіжну систему.

Квитанція про підтвердження оплати зберігатиметься в реєстрі «Оберіг», що унеможливить ігнорування або невиконання зобов'язань.

На першому етапі ця функція буде доступна для штрафів за несвоєчасне оновлення даних, а згодом планується додати й інші категорії порушень.

Нагадаємо, у мобільному застосунку Міноборони для військовозобов'язаних Резерв+ у травні має з'явитися два нових типи відстрочок. Як передає «Главком», про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, до 8 травня планують запустити відстрочку для людей з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців. Така відстрочка надається на підставі висновку військово-лікарської комісії.

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Теги: штраф мобілізація Міноборони ТЦК

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