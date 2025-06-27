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Умєров розповів, чи знизять в Україні мобілізаційний вік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Умєров розповів, чи знизять в Україні мобілізаційний вік
Глава Міноборони нагадав, що молоді люди можуть добровільно мобілізуватися до війська за спеціальними умовами
фото: mil.gov.ua/Міноборони

За словами міністра, питання зниження мобілізаційного віку не розглядається, оскільки зʼявився контракт 18-24

Близько двох тижнів тому Міністерство оборони отримало структуровані звіти з фронту, які підтвердили, що підрозділи з контрактниками 18-24 роки показують ефективні результати. Питання зниження мобілізаційного віку не розглядається. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова, якого цитує «Громадське радіо».

Зазначається, що «якість підготовки та боєздатність контрактників 18-24 підтверджена на полі бою. Після детального аналізу бойових дій, у яких брали участь молоді військовослужбовці за контрактом 18-24, військові командири високо оцінили їхню витримку, професіоналізм і рішучість».

«Контрактники 18-24 продемонстрували високу готовність і впевнені дії у боях. Ми побачили їх на полі бою – і це справді мотивує. Їхній професіоналізм, витримка та сила духу стали ще одним підтвердженням того, що молоде покоління здатне ефективно захищати державу вже сьогодні. Це потужний людський ресурс, який варто підтримувати і розвивати. І держава це робитиме, вдосконалюючи мотиваційний пакет проєкту», – каже він.

За словами Умєрова, програма 18-24 стала важливим моральним поштовхом для усієї системи. Вона постійно аналізується за трьома критеріями: фінансові умови, кількісний склад та якість підготовки.

Міністр повідомив, що робота над вдосконаленням мотиваційного пакета проєкту триває. Міноборони готове пропонувати ще більше стимулів для молодих людей, які приймають рішення укласти контракт. На цей час відбувається аналіз даних, опитування, фокус-групи.

Також міністр наголосив, що як і раніше, питання зниження мобілізаційного віку не розглядається. Контракт 18-24 – це добровільна програма, а будь-яке рішення щодо віку ухвалюється винятково на політичному рівні, і наразі жодних змін не планується.

Як відомо, в Україні мобілізаційний вік встановлено від 25 до 60 років для військовозобов'язаних

Нагадаємо, за останні три місяці, починаючи з квітня 2025 року, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки виписали понад 11 тис. нових штрафів за порушення правил військового обліку. Загалом від початку 2025 року було відкрито понад 28 тис.проваджень щодо таких порушень.

До слова, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відверто заявив про недостатність резервів в Україні на тлі нарощування живої сили Росією. За його словами, противник готується до війни на виснаження, прагнучи «задавити масою». За словами Сирського, знову постає питання змін у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), якими має опікуватися новопризначений командувач Сухопутних сил генерал Шаповалов. «Змінити підходи до мобілізації – завдання нового командування... ТЦК повинні змінити своє обличчя», – заявив Головнокомандувач, визнаючи, що «ганебні випадки порушень під час процесу мобілізації не додають іміджу всім ЗСУ».

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Теги: мобілізація Міноборони Рустем Умєров

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