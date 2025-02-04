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Вокаліст гурту Nazva мобілізувався до ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вокаліст гурту Nazva мобілізувався до ЗСУ
Співак розмістив світлину, на якій він у формі ЗСУ
колаж: glavcom.ua

Співак є фіналістом ккраїнського Нацвідбору на Євробачення-2024

Учасник галицько-донбаського гурту Nazva, музикант, вокаліст і контрабасист Павло Гоц долучився до лав Збройних сил України. Про своє рішення він повідомив у Іnstagram.

«Знятий з військового обліку. Підстава: військовослужбовець», – лаконічно прокоментував фото музикант.

У дописі він розмістив світлину, на якій він у формі ЗСУ, ймовірно, на навчальному полігоні, де проходить вишкіл.

Вокаліст гурту Nazva мобілізувався до ЗСУ фото 1
фото: instagram.com/pavlo_gots
Вокаліст гурту Nazva мобілізувався до ЗСУ фото 2
фото: instagram.com/pavlo_gots

Що відомо про гурт Nazva

Nazva – галицько-донбаський український музичний гурт, створений у 2019 році Павлом Гоцом (м. Львів) та Ярославом Яровенком (м. Горлівка). Свій стиль учасники гурту ідентифікують як «альтернативний етноарт хаос». Музика гурту створюється грою на контрабасі, альті, клавішах та флор-томі.

Музиканти починали свій творчий шлях як музичний театр, створюючи вистави про Розстріляне відродження та саундтреки до мистецьких виставок. Фіналісти українського Нацвідбору на Євробачення-2024.

В 2023 році їхній трек «Сіґеле-Міґеле» був топ 1 в українському Shazam і налічує понад 7 млн прослуховувань на музичних платформах.

Нагадаємо, українська акторка Рита Бурковська оголосила, що вступила до лав ЗСУ. Про це артистка повідомила у своєму Instagram. За її словами, від початку повномасштабної війни вона працювала в медіа. Однак Бурковська вважає, що настав час брати на себе більшу відповідальність. Тож, вона пішла захищати Україну на полі бою та вже склала присягу.

Також український письменник і громадський діяч Сергій Жадан, який мобілізувався в травні 2024 року, розповів про свою посаду в Збройних силах України. За його словами, нині ві працює штаб-сержантом другої категорії служби військової журналістики секції цивільно-військового співробітництва.

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Теги: Євробачення музика Львів Горлівка стиль музикант

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