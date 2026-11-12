Учасниця KATSEYE вперше з'явилася на сцені після струсу мозку: відео виступу шокує

Меган Скіенділ вирішила виступити разом з гуртом попри відновлення після важкої травми

Учасниця відомого гурту KATSEYE Меган Скіенділ уперше після струсу мозку виступила на концерті: під час шоу в Остіні через стан вона сиділа на стільці збоку сцени та майже не рухалася. Про це повідомляє «Главком».

Відновлення Меган

Виступ відбувся у вівторок, 10 листопада, в Moody Center у Техасі. Через травму Меган гурт раніше був змушений перенести кілька концертів, але тепер учасниці відновили гастрольний тур. Перед поверненням на сцену Скіендіел попередила, що не зможе виконувати всі хореографічні номери. Відео з концерту підтвердили це: поки Лара Радж, Юнче Чон і Даніела Авандзіні виконували танцювальні постановки, Меган залишалася на стільці збоку сцени. Упродовж усього виступу вона також була в сонцезахисних окулярах, імовірно, щоб захистити очі від яскравого освітлення.

«Я така рада знову бути на цій сцені. Дуже дякую вам за підтримку. Я почуваюся значно краще», – звернулася співачка до глядачів. Щоправда, фанатам групи така ідея не сподобалася категорично. Вони зазначили, що це виглядає як тортури, адже під час концерту лунала гучна музика, а також було багато спецефектів.

Крім того, у серпні KATSEYE довелося відмовитися від участі у фестивалі Daisy Chain Fields. Причиною стала інша травма Меган – цього разу ушкодження гомілковостопного суглоба.

KATSEYE продовжує виступати без двох учасниць

Повернення Меган відбувається на тлі інших кадрових змін у KATSEYE. Ще дві учасниці колективу тимчасово не виступають із гуртом. Манон Баннерман раніше оголосила про перерву, щоб зосередитися на своєму ментальному здоров’ї. А лідерка групи Софія Лафортеза також взяла паузу з цієї причини, однак планує повернутися до колективу в січні 2027 року.

Нагадаємо, що Селін Діон дала перший концерт після багаторічної перерви через хворобу.