Селін Діон дала перший концерт після багаторічної перерви через хворобу (відео)

Селін Діон підкорила фанатів яскравим поверненням на сцену

Канадська співачка і композиторка Селін Діон дала великий концерт у Парижі, який зібрав 30 тис. глядачів. На повернення зірки шанувальники чекали шість років, виконавиця боролася зі складною хворобою. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Селін Діон розпочала свій тур із Парижу на арені La Plenitude. Коли зірка вийшла на сцену, то не змогла стримати сліз та звернулася до своїх шанувальників.

«Я пообіцяла собі не плакати, але я не дотримуюся своїх обіцянок. Я така щаслива бачити вас усіх. Я сумувала за вами. Я співатиму, як і ви, не плачучи. Дуже вам дякую, що прийшли. Якщо ви вперше в Парижі, сподіваюся, ви закохаєтеся в нього так само, як я. Нарешті ми всі разом, це неймовірно. Я пообіцяла повернутися, знову вийти на сцену. Тож ось я, співаю для вас і співаю для себе, співаю наживо. Дуже дякую вам за вашу підтримку, терпіння і, якщо можна так сказати, я є всім тим, ким є, завдяки вашій любові», – сказала співачка зі сцени.

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Підтримати співачку на її концерт прийшли тисячі глядачів. Цей концерт для Селін Діон був першим після шести років перерви. Під час лікування зірка виходила на сцену кілька разів, зокрема на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі у липні 2024 року. Це був перший виступ після оголошення діагнозу. Також співала на модному показі в Ер-Ріяді у листопаді 2024 року.

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Селін Діон страждає на рідкісне неврологічне захворювання, синдром ригідної людини. Ця недуга викликає сильну скутість м’язів, болісні спазми та проблеми з рухом. Повністю вилікувати синдром ригідної людини наразі неможливо, однак лікування допомагає контролювати симптоми та полегшувати стан.

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Напередодні всесвітньо відома канадська співачка Селін Діон офіційно оголосила про своє тріумфальне повернення на сцену після тривалої боротьби з рідкісним неврологічним розладом – синдромом м'язової скутості. Повернення планувалося у форматі серії концертів у Парижі на арені Paris La Défense, що вміщує 40 тис. глядачів. Графік виступів спеціально розпланований із тривалими перервами для відпочинку, щоб співачка могла контролювати стан свого здоров'я.

До слова, у 2023 році канадська співачка Селін Діон, яка бореться із важким неврологічним захворюванням, змушена була скасувати світове турне Courage. Селін мала відновити концертну діяльність навесні 2023 року. Згодом перенесла гастролі на 2024-й, однак вони також не відбулися.