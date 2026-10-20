Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Автор хіта «Гарно так» заспівав зі своїм двійником та підірвав мережу (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Олександр Куровський і Владислав Чижиков вперше зустрілися у Львові
фото: кадр із відео

Ведучого Олександра Куровського часто плутають зі співаком Владиславом Чижиковим

Співак Cheev білоруського походження вразив шанувальників виступом зі своїм двійником на концерті. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артиста.

Співак Cheev, справжнє ім’я якого Владислав Чижиков, запросив на свій концерт ведучого Олександра Куровського. Чоловіки виявилися напрочуд схожими за рисами обличчя, зачіскою, мімікою та навіть кольором і довжиною волосся.

Тож, користуючись такою схожістю, співак вирішив влаштувати сюрприз для глядачів на концерті у Львові. Спочатку на сцену вийшов Олександр Куровський. Він убрався в концертний костюм співака та під фонограму почав виконувати пісню «Гарно так».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Зал відреагував оплесками та не помітив підміни. Зрештою на сцені з’явився сам Владислав Чижиков, після чого глядачі зрозуміли, що сталося, та почали скандувати й аплодувати. Тоді ж співак та ведучий заспівали разом. «Кажуть, у кожного є близнюк. Свого я знайшов – Куровський. Як вам сюрприз у Львові?» – написав співак у дописі.

Олександр Куровський зі своєю дружиною та Владиславом Чижиковим
Олександр Куровський зі своєю дружиною та Владиславом Чижиковим
фото: кадр з відео

Олександр Куровський розповів, що його часто плутають зі співаком. Йому навіть пропонують безплатні процедури в клініках, а одного разу пригостили морозивом. Ще один курйоз стався перед самим концертом. Ведучий без проблем увійшов за лаштунки з вулиці. Охорона переплутала його з Владиславом Чижиковим та пропустила.

До слова, Олександра Куровського та Владислава Чижикова раніше порівнювали в мережі, на що вони й звернули увагу.

Нагадаємо, білоруський музикант Влад Чижиков, відомий як Cheev, презентував нову роботу – композицію «Мрієшся». Артист вважає цей трек логічним продовженням пісні «Гарно так», яка стала його візиткою. За його словами, ця пісня – про відчуття людини після розставання, коли новий етап у житті ще не встиг розпочатись, а привиди минулого продовжують наздоганяти.

Читайте також:

Теги: співак концерт відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Галатасарай» минулого сезону дівйшов до 1/8 фіналу ЛЧ
Фанати «Галатасарая» вночі запускали феєрверки біля готелю з гравцями «Барселони» (відео)
13 жовтня, 12:56
Роббі Вільямсу розповів, як «Оземпік» вплинув на його здоровʼя
Науковці виявили новий побічний ефект від «Оземпіку». Одна з жертв – Роббі Вільямс
12 жовтня, 16:44
Ігор Ласточкін долучився до війська в лютому 2025 року
Ігор Ласточкін підкорив мережу танцем на фронті (відео)
12 жовтня, 12:06
Олексій Піддубний виступає на окупованих Росією територіях Донеччини та Луганщини
Співак родом з Києва отримав звання заслуженого артиста «ДНР»
6 жовтня, 18:19
Своє рішення підписати контракт із армією РФ окупант пояснив необхідністю заробляти гроші
Азовці взяли у полон розвідника із трьома паспортами
3 жовтня, 19:15
Станом на 17:15 фахівцям вдалося оперативно відновити повноцінну роботу ДІМ.1557
У Києві через обстріл РФ виникли збої в сервісі «Дім 1557»: яка ситуація зараз
23 вересня, 18:01
Гурт «Друга ріка» продовжив імпровізований концерт поза залою
Заброньована «Друга ріка» заспівала з глядачами під час повітряної тривоги (відео)
22 вересня, 19:08
На місці зведення теплотраси зібралися жителі, які проти, і ті, які погоджуються з проведенням робіт
Конфлікт через теплотрасу на Теремках: муніципальна охорона силою відтіснила активістів (відео)
21 вересня, 14:48
Загнувши кілька матюків, Лоліта закликала глядачів покинути зал
Через дронову атаку у путіністки Лоліти сталася справжня істерика (відео)
20 вересня, 19:57

Шоу-біз

Автор хіта «Гарно так» заспівав зі своїм двійником та підірвав мережу (відео)
Автор хіта «Гарно так» заспівав зі своїм двійником та підірвав мережу (відео)
Річниця трагічної ДТП з акторами «Дизель шоу»: колеги покійної Марини Поплавської показали архівні кадри з нею
Річниця трагічної ДТП з акторами «Дизель шоу»: колеги покійної Марини Поплавської показали архівні кадри з нею
Блогерка з Дніпра потрапила за ґрати у США: подробиці
Блогерка з Дніпра потрапила за ґрати у США: подробиці
Павло Зібров розказав, скільки платить своїй дочці-менеджерці
Павло Зібров розказав, скільки платить своїй дочці-менеджерці
Даша Астаф'єва іронічно відповіла на хейт через Радіодиктант
Даша Астаф'єва іронічно відповіла на хейт через Радіодиктант
Культовий хіт Вєрки Сердючки увірвався до топ-20 найпрослуховуваніших треків Євробачення
Культовий хіт Вєрки Сердючки увірвався до топ-20 найпрослуховуваніших треків Євробачення

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні

Новини

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua