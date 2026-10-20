Автор хіта «Гарно так» заспівав зі своїм двійником та підірвав мережу (відео)

Ведучого Олександра Куровського часто плутають зі співаком Владиславом Чижиковим

Співак Cheev білоруського походження вразив шанувальників виступом зі своїм двійником на концерті. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артиста.

Співак Cheev, справжнє ім’я якого Владислав Чижиков, запросив на свій концерт ведучого Олександра Куровського. Чоловіки виявилися напрочуд схожими за рисами обличчя, зачіскою, мімікою та навіть кольором і довжиною волосся.

Тож, користуючись такою схожістю, співак вирішив влаштувати сюрприз для глядачів на концерті у Львові. Спочатку на сцену вийшов Олександр Куровський. Він убрався в концертний костюм співака та під фонограму почав виконувати пісню «Гарно так».

Зал відреагував оплесками та не помітив підміни. Зрештою на сцені з’явився сам Владислав Чижиков, після чого глядачі зрозуміли, що сталося, та почали скандувати й аплодувати. Тоді ж співак та ведучий заспівали разом. «Кажуть, у кожного є близнюк. Свого я знайшов – Куровський. Як вам сюрприз у Львові?» – написав співак у дописі.

Олександр Куровський зі своєю дружиною та Владиславом Чижиковим фото: кадр з відео

Олександр Куровський розповів, що його часто плутають зі співаком. Йому навіть пропонують безплатні процедури в клініках, а одного разу пригостили морозивом. Ще один курйоз стався перед самим концертом. Ведучий без проблем увійшов за лаштунки з вулиці. Охорона переплутала його з Владиславом Чижиковим та пропустила.

До слова, Олександра Куровського та Владислава Чижикова раніше порівнювали в мережі, на що вони й звернули увагу.

Нагадаємо, білоруський музикант Влад Чижиков, відомий як Cheev, презентував нову роботу – композицію «Мрієшся». Артист вважає цей трек логічним продовженням пісні «Гарно так», яка стала його візиткою. За його словами, ця пісня – про відчуття людини після розставання, коли новий етап у житті ще не встиг розпочатись, а привиди минулого продовжують наздоганяти.