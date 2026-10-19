Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Еммануель Макрон відвідав концерт Селін Діон та натрапив на хейт (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Еммануель та Еммануель Макрон показалися разом на концерті у Парижі
фото: Reuters

Поведінку Еммануеля Макрона вважають недоречною

Президент Франції Еммануель Макрон відвідав концерт співачки Селін Діон зі своєю дружиною Бріжит Макрон. У мережі лідера розкритикували на тлі масових протестів в країні. Про це пише «Главком» із посиланням на французьке видання Le Parisien.

Еммануель Макрон показався на 15-му концерті французької співачки Селін Діон у Plenitude Arena в Парижі. Зірка перебуває в турі країною після тривалої перерви через хворобу. Крім самої Бріжит Макрон, із президентом на шоу показалися їхні онуки.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram


Однак мережа обурилася тим, що президент відвідав концерт, коли у Франції вже було відомо про майбутні протести. Тож користувачі дорікнули Макрону за те, що він «розважався напередодні загальнонаціональної акції протесту». Таку поведінку оцінили як недоречну.

До слова, на концерті Селін Діон помітили й інших знаменитостей. У глядацьких ложах можна було побачити бельгійського співака Stromae, який мав вийти на сцену разом із Селін Діон, актора Омара Сі та співаків Zaho de Sagazan і Dadju.

Нагадаємо, 17 жовтня Францію охопила хвиля масових протестів і сутичок із поліцією, які виникли через невдоволення стрибком цін на пальне та загальним подорожчанням життя.

Також повідомлялося, що у Франції близько 1500 торговельних закладів зазнали пошкоджень унаслідок заворушень, що сталися напередодні. Попередні оцінки свідчать, що загальні збитки можуть сягнути кількох сотень мільйонів євро.

Зазначимо, президент Франції Еммануель Макрон різко засудив хвилю насильства, яка охопила країну після серії протестів, що переросли в погроми та пограбування.

Читайте також:

Теги: Еммануель Макрон Франція Париж протест концерт Селін Діон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейські лідери попереджають про посилення російської гібридної загрози
Європейські лідери готують населення до посилення загрози з боку Росії – Politico
19 вересня, 11:27
Степан Гіга пішов з життя 12 грудня у віці 66 років
«Виходив на сцену крізь біль». Діти Степана Гіги показали, яким був його останній виступ
29 вересня, 14:32
Російських олігархів Усманова та Фрідмана виключено зі санкційного списку ЄС
Україна розкритикувала зняття санкцій з Усманова та Фрідмана
23 вересня, 11:02
Кияни протестують проти вирубки дерев під час будівництва теплотраси
На столичних Теремках тривають протести через будівництво теплотраси
27 вересня, 15:41
ПСЖ вирвав перемогу у «Марселя» у матчі «класичного» дербі
Шість матчів з однаковим рахунком та розгром від «Ліона»: результати п'ятого туру Ліги 1 сезону 2026/2027
23 вересня, 10:07
Валерій Харчишин є вокалістом «Другої ріки»
Лідер «Другої ріки» скасував концерт через проблеми зі здоровʼям
29 вересня, 15:22
Софія Євдокименко розповіла про свій образ
Онука Софії Ротару показалася у яскравому образі на Тижні моди у Парижі (відео)
2 жовтня, 10:12
Еді Рама очолює уряд Албанії з 2013 року
Масові протести в Албанії: прем'єр відповів, чи піде у відставку
15 жовтня, 15:40
Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро назвав частку Європи в розвідувальній підтримці України
Стало відомо, хто забезпечує ЗСУ двома третинами розвідданих
15 жовтня, 16:36

Шоу-біз

Еммануель Макрон відвідав концерт Селін Діон та натрапив на хейт (відео)
Еммануель Макрон відвідав концерт Селін Діон та натрапив на хейт (відео)
Сінді Кроуфорд уперше прокоментувала смерть 27-річного сина
Сінді Кроуфорд уперше прокоментувала смерть 27-річного сина
Міла Нітіч назвала трьох популярних співачок, які скотилися в шансон
Міла Нітіч назвала трьох популярних співачок, які скотилися в шансон
Від маєтку Гонтаревої до власного складу. «Квартал 95» знову заспівав скандальну «Горіла хата» (відео)
Від маєтку Гонтаревої до власного складу. «Квартал 95» знову заспівав скандальну «Горіла хата» (відео)
Відома співачка пояснила, чому відмовилася від виступу на концерті пам’яті Степана Гіги
Відома співачка пояснила, чому відмовилася від виступу на концерті пам’яті Степана Гіги
Оля Полякова вийшла на ринг у весільній фаті без спіднього (відео)
Оля Полякова вийшла на ринг у весільній фаті без спіднього (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
76K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом

Новини

В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua