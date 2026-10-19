Еммануель Макрон відвідав концерт Селін Діон та натрапив на хейт (відео)

Еммануель та Еммануель Макрон показалися разом на концерті у Парижі

Поведінку Еммануеля Макрона вважають недоречною

Президент Франції Еммануель Макрон відвідав концерт співачки Селін Діон зі своєю дружиною Бріжит Макрон. У мережі лідера розкритикували на тлі масових протестів в країні. Про це пише «Главком» із посиланням на французьке видання Le Parisien.

Еммануель Макрон показався на 15-му концерті французької співачки Селін Діон у Plenitude Arena в Парижі. Зірка перебуває в турі країною після тривалої перерви через хворобу. Крім самої Бріжит Макрон, із президентом на шоу показалися їхні онуки.



Однак мережа обурилася тим, що президент відвідав концерт, коли у Франції вже було відомо про майбутні протести. Тож користувачі дорікнули Макрону за те, що він «розважався напередодні загальнонаціональної акції протесту». Таку поведінку оцінили як недоречну.

До слова, на концерті Селін Діон помітили й інших знаменитостей. У глядацьких ложах можна було побачити бельгійського співака Stromae, який мав вийти на сцену разом із Селін Діон, актора Омара Сі та співаків Zaho de Sagazan і Dadju.

Нагадаємо, 17 жовтня Францію охопила хвиля масових протестів і сутичок із поліцією, які виникли через невдоволення стрибком цін на пальне та загальним подорожчанням життя.

Також повідомлялося, що у Франції близько 1500 торговельних закладів зазнали пошкоджень унаслідок заворушень, що сталися напередодні. Попередні оцінки свідчать, що загальні збитки можуть сягнути кількох сотень мільйонів євро.

Зазначимо, президент Франції Еммануель Макрон різко засудив хвилю насильства, яка охопила країну після серії протестів, що переросли в погроми та пограбування.