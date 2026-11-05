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На концерті Анни Трінчер у Кривому Розі сталася бійка (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Анна Трінчер: «Я була в шоці. Була бійка, щоб потрапити на мій концерт»
фото: кадр з відео

Шанувальники обурилися перенесенням концерту співачки

У Кривому Розі перед концертом Анни Трінчер сталася сутичка. Зірка вимушено перенесла концерт, що викликало обурення глядачів не лише в мережі, але й у холі Палацу молоді та студентів, куди прийшли її шанувальники. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артистки в Instagram.

Анна Трінчер мала виступати у Кривому Розі, однак у день концерту зірка повідомила, що отримала постанову від влади міста про заборону на проведення шоу. Артистка зазначила, що концерт перенесли на наступний день.

На концерті Анни Трінчер у Кривому Розі сталася бійка (відео) фото 1
фото: скриншот Іnstagram.com/annatrincher_official

Однак новину про зміни дати зірка дізналася за декілька годин до виступу, тож деякі глядачі вже прийшли до Палацу. Врешті в холі закладу сталася сутичка та бійка, на місці також були присутні представники правоохоронних органів. Кадрами з місця подій ділилися місцеві телеграм-канали. Зауважимо, на відео присутня нецензурна лексика.

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Після концерту Анна Трінчер поділилася кадрами зі свого концерту, де вона висловилася про бійку: «Я була в шоці. Була бійка, щоб потрапити на мій концерт, який сьогодні, але вчора його неможливо було провести, ви ж розумієте», – сказала зірка зі сцени.

Потім співачка вирішила підійняти настрій глядачам та поділилася кількома словами криворізького сленгу, який вона вивчила перед виступом. Така ініціатива від виконавиці сподобалася глядачам.

Водночас у коментарях під відео деякі шанувальники Анни Трінчер були обурені. Річ у тім, що вони не змогли прийти на концерт наступного дня після перенесення дати. Глядачі були обурені, оскільки втратили кошти, які витратили на квитки: «Але ті хто не змогли потрапити на концерт через перенос на інший день. Гроші не повернули . І 3000 грн пішли у повітря. Дуже дякую за концерт!»

У відповідь Анна Трінчер пояснила, що вона та команда також зазнали збитків через перенесення концерту. Їм не компенсували гонорар, різні витрати, проживання й харчування.

Нагадаємо, українська співачка Анна Трінчер повідомила про скасування свого великого  концерту в столичному Палаці спорту через постійні атаки РФ. ПКонцерт Ані Трінчер мав відбутися вже 20 листопада, однак через безпекову ситуацію в Києві команда зірки отримала офіційну відмову від КМДА.

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Теги: бійка Кривий Ріг концерт Анна Трінчер

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