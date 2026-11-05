На концерті Анни Трінчер у Кривому Розі сталася бійка (відео)
Шанувальники обурилися перенесенням концерту співачки
У Кривому Розі перед концертом Анни Трінчер сталася сутичка. Зірка вимушено перенесла концерт, що викликало обурення глядачів не лише в мережі, але й у холі Палацу молоді та студентів, куди прийшли її шанувальники. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артистки в Instagram.
Анна Трінчер мала виступати у Кривому Розі, однак у день концерту зірка повідомила, що отримала постанову від влади міста про заборону на проведення шоу. Артистка зазначила, що концерт перенесли на наступний день.
Однак новину про зміни дати зірка дізналася за декілька годин до виступу, тож деякі глядачі вже прийшли до Палацу. Врешті в холі закладу сталася сутичка та бійка, на місці також були присутні представники правоохоронних органів. Кадрами з місця подій ділилися місцеві телеграм-канали. Зауважимо, на відео присутня нецензурна лексика.
Після концерту Анна Трінчер поділилася кадрами зі свого концерту, де вона висловилася про бійку: «Я була в шоці. Була бійка, щоб потрапити на мій концерт, який сьогодні, але вчора його неможливо було провести, ви ж розумієте», – сказала зірка зі сцени.
Потім співачка вирішила підійняти настрій глядачам та поділилася кількома словами криворізького сленгу, який вона вивчила перед виступом. Така ініціатива від виконавиці сподобалася глядачам.
Водночас у коментарях під відео деякі шанувальники Анни Трінчер були обурені. Річ у тім, що вони не змогли прийти на концерт наступного дня після перенесення дати. Глядачі були обурені, оскільки втратили кошти, які витратили на квитки: «Але ті хто не змогли потрапити на концерт через перенос на інший день. Гроші не повернули . І 3000 грн пішли у повітря. Дуже дякую за концерт!»
У відповідь Анна Трінчер пояснила, що вона та команда також зазнали збитків через перенесення концерту. Їм не компенсували гонорар, різні витрати, проживання й харчування.
Нагадаємо, українська співачка Анна Трінчер повідомила про скасування свого великого концерту в столичному Палаці спорту через постійні атаки РФ. ПКонцерт Ані Трінчер мав відбутися вже 20 листопада, однак через безпекову ситуацію в Києві команда зірки отримала офіційну відмову від КМДА.
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