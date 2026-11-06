Вєрка Сердючка заспівала хіт 20-річної давнини (відео)

Андрій Данилко змусив шанувальників ностальгувати за минулим

Вєрка Сердючка неочікувано заспівала свій давній хіт «Абрикоси» під час закордонного туру Європою. Кадрами з виступу зірки поділилася глядачка концерту в Instagram, пише «Главком».

Так, Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки виконав російськомовну пісню «Абрикоси» на концерті у Лондоні. Коли Сердючка взялася співати та почала грати на клавішах, сталася курйозна ситуація: зірка забула слова пісні. Тоді ж їй допомогла пригадати рядки команда та, ймовірно, глядач із зали, який піднявся на сцену. Тож так у Лондоні зазвучали легендарні «Абрикоси» Верки Сердючки.

Пісня «Абрикоси» була відомим треком у репертуарі Сердючки ще 20 років тому. У коментарях під відео з неочікуваним виконанням цієї пісні користувачі поділилися своїми спогадами, назвавши пісню справжнім хітом.

«Це є хіт я спробував знайти цю пісню в такому форматі не знайшов. Та не чіпляє, вона старенька, а тут Андрій в огнях йому треба перепіти цю пісню це буде хіт!»

«Це моя сама любима пісня. Коли спіють абрикоси завжди її співаю».

«Боже це пісні мого весілля 2003 рік».

Сам Данилко теж відреагував на відео зі свого виступу, вподобав відео та зробив репост.

Вєрка Сердючка «Абрикоси»

До слова, поки Вєрка Сердючка перебувала у закордонному турі, її нову україномовну пісню «Два бокали просекко» незаконно привласнив інший артист. Команда зірки заявила про несанкціоноване виконання треку та розкрила деталі інциденту.