Вєрка Сердючка заспівала хіт 20-річної давнини (відео)
Андрій Данилко змусив шанувальників ностальгувати за минулим
Вєрка Сердючка неочікувано заспівала свій давній хіт «Абрикоси» під час закордонного туру Європою. Кадрами з виступу зірки поділилася глядачка концерту в Instagram, пише «Главком».
Так, Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки виконав російськомовну пісню «Абрикоси» на концерті у Лондоні. Коли Сердючка взялася співати та почала грати на клавішах, сталася курйозна ситуація: зірка забула слова пісні. Тоді ж їй допомогла пригадати рядки команда та, ймовірно, глядач із зали, який піднявся на сцену. Тож так у Лондоні зазвучали легендарні «Абрикоси» Верки Сердючки.
Пісня «Абрикоси» була відомим треком у репертуарі Сердючки ще 20 років тому. У коментарях під відео з неочікуваним виконанням цієї пісні користувачі поділилися своїми спогадами, назвавши пісню справжнім хітом.
- «Це є хіт я спробував знайти цю пісню в такому форматі не знайшов. Та не чіпляє, вона старенька, а тут Андрій в огнях йому треба перепіти цю пісню це буде хіт!»
- «Це моя сама любима пісня. Коли спіють абрикоси завжди її співаю».
- «Боже це пісні мого весілля 2003 рік».
Сам Данилко теж відреагував на відео зі свого виступу, вподобав відео та зробив репост.
До слова, поки Вєрка Сердючка перебувала у закордонному турі, її нову україномовну пісню «Два бокали просекко» незаконно привласнив інший артист. Команда зірки заявила про несанкціоноване виконання треку та розкрила деталі інциденту.
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