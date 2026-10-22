Продюсер розкрив розмір гонорарів Вєрки Сердючки

Юрій Нікітін назвав найприбутковіші періоди карʼєри Вєрки Сердючки

Український продюсер Юрій Нікітін розповів, скільки коштує виступ Вєрки Сердючки та її команди на корпоративах. Цим він поділився в інтервʼю блогеру Василю Тимошенку, пише «Главком».

За словами Юрія Нікітіна, ціна виступу Вєрки Сердючки на корпоративі завжди різна. Вартість замовлення змінюється та залежить від того, хто є замовником. «По-різному. Немає сталої цифри в жодного артиста. Це залежить від того, де ти працюєш, для кого», – сказав продюсер.

Юрій Нікітін з Андрієм Данилком фото: Іnstagram.com/yuriynikitin/

Тож гонорар Сердючки стартує від 30 тис. грн. «Перш ніж скласти ціну, ми дуже щільно вивчаємо, що це за люди, а тим більше зараз. Від 30 тис. доларів до 100 тис. доларів», – говорить Юрій Нікітін. Продюсер додав, що найприбутковішим періодом карʼєри Вєрки Сердючки був початок її шляху та час після виходу альбому «Все буде добре».

Юрій Нікітін назвав найприбутковіші періоди карʼєри Вєрки Сердючки фото: Іnstagram.com/yuriynikitin/

Нікітін також прокоментував російськомовний репертуар Вєрки Сердючки, який іноді досі звучить на її концертах. «Андрій Данилко має дуже сталу позицію стосовно багатьох речей. Якщо він має позицію, то від неї не відмовляється. Він вважає, якщо пісня написана в якомусь періоді, вона має залишитися в тому періоді. Його позиція така: я буду писати пісні українською. Він вже видавав не одну. Він переспівує різні пісні Поклада, Рибчинського та інших. Я сподіваюся, скоро нас очікує прем’єра. Ці всі пісні українською», – пояснив він.

Нагадаємо, Андрій Данилко, який відомий за сценічним образом Вєрки Сердючки, виконав композиції зі свого російськомовного репертуару на концерті в Одесі. Це обурило українців та викликало в мережі різні дискусії. Водночас були й ті користувачі, які підтримали Андрія Данилка.

До слова, Вєрка Сердючка виступила на сцені 70-го ювілейного конкурсу Євробачення. Зірка взяла участь у святковому виступі учасників та переможців Євробачення за попередні роки. Згодом на офіційному каналі Євробаченням в YouTube з’явилося відео з виступом легендарних учасників за минулі роки, які взяли участь в шоу до 70-річчя конкурсу. Проте повного виступу української зірки Вєрки Сердючки не було.