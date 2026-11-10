Організатори концертів Макса Барських втричі підняли ціни через ажіотаж

Макс Барських анонсував додатковий концерт у Палаці «Україна»

Український співак Макс Барських влаштував ажіотаж навколо свого майбутнього концерту в Палаці «Україна». На шоу артиста не залишилося квитків. Про це розповідає «Главком».

Так, фінальне шоу Макса Барських, яке відбудеться 8 грудня, зібрало повну залу Палацу «Україна». На співака чекає аншлаг. Нині квитків на концерт вже немає, оголошено SoldOut.

Макс Барських купив цілий Палац «Україна» фото: скриншот kyiv.karabas.com

Тож артист анонсував додатковий концерт у Палаці «Україна» на наступний день після першого. Водночас організатори концертів Макса Барських втричі підняли вартість квитків через ажіотаж. Ціни у порівнянні з першим залом Палацу зросли у 2-3 рази.

Макс Барських продав другий Палац «Україна» фото: скриншот kyiv.karabas.com

Нині залишилися квитки на декілька рядів, ціна яких сягає 5–7 тис. грн. Загалом вартість місць стартувала від трьох до семи тисяч гривень. Так, Макс Барських продав другий Палац «Україна».

Квитки на додатковий концерт Макса Барського сягають майже 7 тис. грн фото: скриншот kyiv.karabas.com

Нагадаємо, народна артистка Ірина Білик відсвяткувала своє 50-річчя великим концертом у Палаці мистецтв «Україна». Тоді ж перед шоу Ірина Білик анонсувала додатковий концерт через ажіотаж. Ціни за квиток у партері сягали 3,8 тис. грн.

До слова, Макс Барських повідомив про своє фінальне шоу в Палаці «Україна» разом із новиною про паузу в кар'єрі. За словами музиканта, він потребує паузи та відпочинку. «Зараз я відчуваю, що мені потрібна невелика творча пауза. Хочу присвятити час собі, відпочити та відновити сили. Думаю, ця пауза триватиме щонайменше рік», – зауважив співак.

Крім того, Макс Барських припинив співпрацю з кліпмейкером Аланом Бадоєвим. Макс Барських та Алан Бадоєв співпрацювали 18 років після зустрічі на «Фабриці зірок». Саме так співак та продюсер вперше зустрілися. З того часу разом вони створили чимало хітів та відеокліпів до них. Співак та режисер прокоментували це рішення.