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    Анна Седокова в купальнике похвасталась отдыхом в Мексике

    Певица расхваливает латиноамериканскую страну за ее курорты
    Знаменитая украинская певица Анна Седокова, которая в последние годы ак5тивно выступает на российской сцене, отправилась на отдых в Мексику. Отчет о том, как проходит ее отпуск, артистка публикует на своей странице в социальной сети. «Как же я люблю Мексику. Люди, еда, язык, напитки. Природа, океан! Возможно, это моя любовь навсегда»,
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 16:48
    • Розсилка
    Анна Седокова
    Анна Седокова

    Певица расхваливает латиноамериканскую страну за ее курорты

    Знаменитая украинская певица Анна Седокова, которая в последние годы ак5тивно выступает на российской сцене, отправилась на отдых в Мексику. Отчет о том, как проходит ее отпуск, артистка публикует на своей странице в социальной сети.

    «Как же я люблю Мексику. Люди, еда, язык, напитки. Природа, океан! Возможно, это моя любовь навсегда», - написала певица в Instagram под очередным снимком в купальнике.

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    Анна Седокова в купальнике похвасталась отдыхом в Мексике
    Анна Седокова в купальнике похвасталась отдыхом в Мексике
    Анна Седокова в купальнике похвасталась отдыхом в Мексике
    Анна Седокова в купальнике похвасталась отдыхом в Мексике
    Анна Седокова в купальнике похвасталась отдыхом в Мексике

    В другом посте артистка отметила, что эта страна вдохновила ее на изучение испанского языка. Как писал ранее «Главком», Седокова объяснила, почему отправила свою дочь в российскую школу.

     

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