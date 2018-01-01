Анна Седокова в купальнике похвасталась отдыхом в Мексике
- Сьогодні, 16:48
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Анна Седокова
Певица расхваливает латиноамериканскую страну за ее курорты
Знаменитая украинская певица Анна Седокова, которая в последние годы ак5тивно выступает на российской сцене, отправилась на отдых в Мексику. Отчет о том, как проходит ее отпуск, артистка публикует на своей странице в социальной сети.
«Как же я люблю Мексику. Люди, еда, язык, напитки. Природа, океан! Возможно, это моя любовь навсегда», - написала певица в Instagram под очередным снимком в купальнике.
В другом посте артистка отметила, что эта страна вдохновила ее на изучение испанского языка. Как писал ранее «Главком», Седокова объяснила, почему отправила свою дочь в российскую школу.