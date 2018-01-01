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    Сбежавшая в Россию Седокова сегодня выступит в Украине

    Певица впервые за долгое время выйдет на отечественную сцену
    Популярная украинская певица Анна Седокова, которая начинала свою карьеру в составе группы «ВИА Гра», планирует сегодня, 9 февраля, выступить в Харькове. Отметим, что в последние годы она активно поет на российской сцене, постоянно живет в Москве, а также устроилась работать на российский федеральный телеканал СТС, пишет
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 13:10
    • Розсилка
    Анна Седокова
    Анна Седокова

    Певица впервые за долгое время выйдет на отечественную сцену

    Популярная украинская певица Анна Седокова, которая начинала свою карьеру в составе группы «ВИА Гра», планирует сегодня, 9 февраля, выступить в Харькове. Отметим, что в последние годы она активно поет на российской сцене, постоянно живет в Москве, а также устроилась работать на российский федеральный телеканал СТС, пишет «Главком».

    «Доброе утро, Харьков. Сегодня мы выступаем с бандой в «Радмире» и я давненько у вас не была, но помню, что силы нужно хранить на вечер. Сейчас попробую по дороге снять ещё видео, где расскажу, как вы можете выиграть вход в гримерку на концерте, вот, например, 18 февраля в Екатеринбурге!» - написала Седокова в Instagram.

    То, что артистка действительно выступит в первой украинской столице, свидетельствуют и афиши «Радмира».

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    После этого певица планирует концерт в российском Белгороде.

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