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    Участница украинского «Голоса країни» представит другую страну на «Евровидении-2018»

    Девушка решила попробовать свои силы на армянской сцене
    Участница четвертого сезона украинского шоу «Голосу країни» Асмик Широян намерена представлять Армению на песенном конкурсе «Евровидение-2018». Будущая артистка переехала в Украину из Армении, когда ей было 4 года. В прошлом году она также принимала участие в национальном отборе на «Евровидение» от своей
    • Сьогодні, 17:36
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    Асмик Широян 

    Девушка решила попробовать свои силы на армянской сцене

    Участница четвертого сезона украинского шоу «Голосу країни» Асмик Широян намерена представлять Армению на песенном конкурсе «Евровидение-2018».

    Будущая артистка переехала в Украину из Армении, когда ей было 4 года. В прошлом году она также принимала участие в национальном отборе на «Евровидение» от своей этнической родины. Однако уступила другому музыканту.

    На этот раз она будет бороться за победу с песней You&I. В создании этой композиции принимали участие Джеймс Артур, Келли Кларксон, Кайли Міноуг, Деми Ловато и др.

    Для создания ее номера для выступления в Национальном отборе привлекалась компания HiHat Productions, которая разрабатывала музыкальные видео для таких артистов, как Рианны, Джастина Бибера, Шакиры, Джей Зи, Мисси Элиот и многих других.

    Когда Асмик принимала участие в украинском шоу «Голос країни», то к ней повернулись сразу четыре судьи. Несмотря на это она не прошла испытание нокаутами. В данное время она живет и работает в Киеве.

    Джерело: 24 канал

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