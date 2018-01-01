Участница украинского «Голоса країни» представит другую страну на «Евровидении-2018»

Девушка решила попробовать свои силы на армянской сцене

Участница четвертого сезона украинского шоу «Голосу країни» Асмик Широян намерена представлять Армению на песенном конкурсе «Евровидение-2018». Будущая артистка переехала в Украину из Армении, когда ей было 4 года. В прошлом году она также принимала участие в национальном отборе на «Евровидение» от своей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Асмик Широян

Девушка решила попробовать свои силы на армянской сцене

Участница четвертого сезона украинского шоу «Голосу країни» Асмик Широян намерена представлять Армению на песенном конкурсе «Евровидение-2018».

Будущая артистка переехала в Украину из Армении, когда ей было 4 года. В прошлом году она также принимала участие в национальном отборе на «Евровидение» от своей этнической родины. Однако уступила другому музыканту.

На этот раз она будет бороться за победу с песней You&I. В создании этой композиции принимали участие Джеймс Артур, Келли Кларксон, Кайли Міноуг, Деми Ловато и др.

Для создания ее номера для выступления в Национальном отборе привлекалась компания HiHat Productions, которая разрабатывала музыкальные видео для таких артистов, как Рианны, Джастина Бибера, Шакиры, Джей Зи, Мисси Элиот и многих других.

Когда Асмик принимала участие в украинском шоу «Голос країни», то к ней повернулись сразу четыре судьи. Несмотря на это она не прошла испытание нокаутами. В данное время она живет и работает в Киеве.

Джерело: 24 канал