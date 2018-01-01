В новом гламурном клипе Loboda превратилась в вампира

Певица выпустила эффектное видео с пантерой, вертолетом и замком

Украинская певица Светлана Лобода, которая в последние годы активно выступает в России, выпустила клип на песню «Парень». В этом видео она несколько раз меняет имидж, а в отдельных эпизодах даже превращается в пантеру и вампира, пишет «Главком». «Сюжет клипа прост: Loboda – это женщина, для которой не

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Светлана Лобода

Певица выпустила эффектное видео с пантерой, вертолетом и замком

Украинская певица Светлана Лобода, которая в последние годы активно выступает в России, выпустила клип на песню «Парень». В этом видео она несколько раз меняет имидж, а в отдельных эпизодах даже превращается в пантеру и вампира, пишет «Главком».

«Сюжет клипа прост: Loboda – это женщина, для которой не существует границ. Она способна менять реальность вокруг. И когда на ее пути оказывается молодой и красивый «парень» она с легкостью уносит его в свой головокружительный мир. Вот только выжить в мире таких страстей дано далеко не каждому. Таковы условия игры», - рассказывает режиссер и продюсер певицы Нателла Крапивина.

Локацией клипа был выбран огромный замок построенный в стиле готической архитектуры, вместивший в себя и танцпол и ресторанный зал и даже площадку для вертолета.

Роль романтического партнера певицы в этом музыкальном видео исполнил Назар Грабар, который уже появлялся в предыдущем клипе певицы «Твои глаза». Он является одним из танцоров в шоу артистки.

Оператором в этом видео выступил Иван Гудков, который ранее работал над такими знаменитыми проектами, как сериал «Оттепель», а также фильмы «Питер FM» и «Плюс один».