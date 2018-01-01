Билык в тумане. Певица выпустила новый чувственный клип

Музыкальное видео воспроизводит эффект сновидения

Знаменитая украинская певица Ирина Билык представила новый клип на песню «Не питай». Она входит в альбом «Без гриму», который был выпущен прошлой весной, пишет «Главком». Режиссером ролика выступил Юрий Движона, который работал над одним из предыдущих музыкальных видео артистки «Волшебники». В клипе

ГЛАВКОМ



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Ирина Билык

Музыкальное видео воспроизводит эффект сновидения

Знаменитая украинская певица Ирина Билык представила новый клип на песню «Не питай». Она входит в альбом «Без гриму», который был выпущен прошлой весной, пишет «Главком». Режиссером ролика выступил Юрий Движона, который работал над одним из предыдущих музыкальных видео артистки «Волшебники».

В клипе Билык исполняет чувственную песню стильно позируя на камеру. При этом ее окутывает туман, а в отдельных эпизодах ее обнимает мужчина в черной кожаной куртке.

«Главной целью для меня в этом видео было передать легкость, которой пронизана сама песня. Визуальный ряд клипа ассоциируется у меня со сном, в котором облака дыма покрывают наши фантазии и мысли. Иногда со своей любовью можно встретиться только там. Мы думаем о человеке, нам снится, что он рядом, но это всего лишь сон», комментирует создатель видео.

Сама же артистка отмечает, что на создание этого ролика подтолкнули ее многочисленные просьбы поклонников.

«Мне нравится, что в этом видео я такая, какой являюсь в жизни, без грима и фальши. Я абсолютно счастлива, что теперь мои поклонники смогут не только слушать эту песню, но и смотреть клип и наслаждать им», - говорит Ирина Билык.

Напомним, 1 февраля начинается всеукраинский концертный тур певицы, который получил название «Без грима. Лучшее. О любви». В него войдут романтические песни из репертуара артистки.