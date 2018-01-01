Руслан Квинта рассказал об участниках Нацотбора на «Евровидение-2018»: Многие меня приятно удивили

Первый этап Национального отбора-2018 завершен.

Музыкальный продюсер Нацотбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2018» представил список украинских музыкантов, которые будут участвовать в прямых эфирах. Из тысячи заявок были отобраны 18 участников, которые будут бороться за право представить Украину на престижном песенном конкурсе. По словам музыкального



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Первый этап Национального отбора-2018 завершен.

Музыкальный продюсер Нацотбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2018» представил список украинских музыкантов, которые будут участвовать в прямых эфирах.

Из тысячи заявок были отобраны 18 участников, которые будут бороться за право представить Украину на престижном песенном конкурсе.

По словам музыкального продюсера Руслана Квинты, главное отличие Нацотбора-2018 в том, что в составе полуфиналистов парней больше, чем девушек, а все песни, которые прозвучат в прямых эфирах - авторские.

«За время, пока шел первый этап отбора, мы получили более 1000 заявок. Это говорит о том, как сильно развивается наша музыкальная индустрия. Я горд тем, что сегодня украинские песни приобретают совершенно новое лицо - современное, модное. И именно на качественную песню мы делали ставку. В ней должна быть и любовь к музыке, и смелое решение, и лицо артиста. Не важно - известный он или нет. Мы провели колоссальную работу, чтобы взять самых-самых, и я с лёгкостью могу сказать, что в прямых эфирах зритель услышит очень качественную музыку и увидит крепких (не побоюсь этого слова) артистов. Лично я верю в каждого из них. Более того, все песни написаны самими участниками, нет ни одной «спецпокупки» - это меня, как музыкального продюсера, очень радует»,- отметил музыкальный продюсер проекта и популярный композитор Руслан Квинта.

В прямых эфирах Нацотбора будет представлено около 16 музыкальных жанров, среди которых indi pop, authentic, reggie, house, experiment pop, folks и другие.

«Мне максимально хотелось разнообразить состав участников по жанрам и стилям, чтобы показать вкусы ребят и их творческую составляющую, - объясняет выбор Руслан Квинта. – Я был доступен для всех, кто хотел со мною встречаться, обсуждать репертуар и его поиск».

Также продюсер отметил, что рассматривал под микроскопом всех тех, кто участвовал в Нацотборе в прошлом году. По словам Квинты, к ним были особые требования и об этом участники были предупреждены заранее.

«Я могу сказать, что некоторые меня приятно удивили, порадовали серьезным подходом и тем, что услышали все рекомендации и качественно подготовились», - сказал Квинта.

Среди тех, кто сумел покорить сердце и уши музыкального продюсера Нацотбора на международной песенный конкурс «Евровидение-2018» оказались участники, которых украинские меломаны уже давно знают и любят:

Группа The Erised, Ingret Kostenko, звездный тренер шоу «Голос Країни» Сергей Бабкин, Constantine, группы Kozak System,The ВЙО, Julinoza, Vil’na, Dilemma, Yurcash, Laud, Mountain Breeze, неординарные участники шоу «Х-фактор» группа Kazka.

Также в список попали участники двух прошлых нацотборов: Tayanna, Kadnay Pur:Pur Melovin и Illaria.

Отметим, что 19 января участников ждет жеребьевка, по результатам которой определится порядок выступлений артистов в полуфиналах Нацотбора.

Напомним, что в Нацотборе-2018 запланировано два полуфинала (10 и 17 февраля), в каждом из которых выступят по 9 исполнителей. В финал, который состоится 24 февраля, пройдут 6 участников. Победитель Нацотбора представит Украину на 63-м песенном конкурсе «Евровидение», который состоится в Португалии, с той же песней, с которой он участвовал в отборе.