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    Шоу-биз

    Украинская певица восхитила сеть снимком в свадебном платье

    Поклонники артистки теряются в догадках
    Популярная украинская певица Гайтана, которая не так давно впервые стала мамой, одновременно озадачила и восхитила своих поклонников в соцсети. На своей странице в Instagram артистка опубликовала черно-белый снимок в шикарном свадебном платье. «Да, счастье не в свадебных платьях, но одеть белое платье хоть один раз в жизни, нужно
    • Сьогодні, 09:01
    • Розсилка

    Поклонники артистки теряются в догадках

    Популярная украинская певица Гайтана, которая не так давно впервые стала мамой, одновременно озадачила и восхитила своих поклонников в соцсети. На своей странице в Instagram артистка опубликовала черно-белый снимок в шикарном свадебном платье.

    «Да, счастье не в свадебных платьях, но одеть белое платье хоть один раз в жизни, нужно каждой», - так подписала фото исполнительница.

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    Певица Гайтана

    Фолловеры артистки засыпали Гайтану комплиментами. Также прокомментировала пост и дизайнер свадебного платья.

    «Белое вам очень идёт», - отметила Оксана Правник и предложила артистке «приходить за белым на каждую годовщину». 

    Напомним, что Гайтана вышла замуж в 2016 году. Артистка умудрилась тайно расписаться со своим возлюбленным.


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