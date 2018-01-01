Украинская певица восхитила сеть снимком в свадебном платье

Поклонники артистки теряются в догадках

Популярная украинская певица Гайтана, которая не так давно впервые стала мамой, одновременно озадачила и восхитила своих поклонников в соцсети. На своей странице в Instagram артистка опубликовала черно-белый снимок в шикарном свадебном платье. «Да, счастье не в свадебных платьях, но одеть белое платье хоть один раз в жизни, нужно



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Поклонники артистки теряются в догадках

Популярная украинская певица Гайтана, которая не так давно впервые стала мамой, одновременно озадачила и восхитила своих поклонников в соцсети. На своей странице в Instagram артистка опубликовала черно-белый снимок в шикарном свадебном платье.

«Да, счастье не в свадебных платьях, но одеть белое платье хоть один раз в жизни, нужно каждой», - так подписала фото исполнительница.

Певица Гайтана

Фолловеры артистки засыпали Гайтану комплиментами. Также прокомментировала пост и дизайнер свадебного платья.

«Белое вам очень идёт», - отметила Оксана Правник и предложила артистке «приходить за белым на каждую годовщину».

Напомним, что Гайтана вышла замуж в 2016 году. Артистка умудрилась тайно расписаться со своим возлюбленным.



