Украинская певица восхитила сеть снимком в свадебном платье
- Сьогодні, 09:01
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Поклонники артистки теряются в догадках
Популярная украинская певица Гайтана, которая не так давно впервые стала мамой, одновременно озадачила и восхитила своих поклонников в соцсети. На своей странице в Instagram артистка опубликовала черно-белый снимок в шикарном свадебном платье.
«Да, счастье не в свадебных платьях, но одеть белое платье хоть один раз в жизни, нужно каждой», - так подписала фото исполнительница.
Певица Гайтана
Фолловеры артистки засыпали Гайтану комплиментами. Также прокомментировала пост и дизайнер свадебного платья.
«Белое вам очень идёт», - отметила Оксана Правник и предложила артистке «приходить за белым на каждую годовщину».
Напомним, что Гайтана вышла замуж в 2016 году. Артистка умудрилась тайно расписаться со своим возлюбленным.