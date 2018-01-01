На сцене «Голос країни» выступит Олимпийская чемпионка

Успешная украинская спортсменка решила радикально изменить свою судьбу

В эфире популярного телешоу «Голос країни», восьмой сезон которого выйдет на экраны 28 января, примет участие олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени. Она отметила, что ужа давно мечтает стать певицей и эта передача – станет ступенькой, которая, возможно, приблизит ее к задуманному. «Для меня «Голос



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Ирина Мерлени

Успешная украинская спортсменка решила радикально изменить свою судьбу

В эфире популярного телешоу «Голос країни», восьмой сезон которого выйдет на экраны 28 января, примет участие олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени. Она отметила, что ужа давно мечтает стать певицей и эта передача – станет ступенькой, которая, возможно, приблизит ее к задуманному.

«Для меня «Голос країни» является не менее волнующим соревнованием, чем Олимпийские игры, и возможностью проявить себя в новом амплуа. Многие поклонники, которые болели за меня на Олимпийских играх в Афинах, даже не догадываются, что я очень люблю петь. В детстве я регулярно посещала музыкальную школу - играла на скрипке. Но моя мама говорила: «Ты играешь не на скрипке, а на нервах», - рассказывает спортсменка-певица.

Когда ей исполнилось 15 лет и девушке пришлось делать выбор между музыкой и спортом, она отдала предпочтение последнему.

Оценивать вокальные способности чемпионки будут Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль. А ведущими передачи выступят Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

«На соревнованиях я всегда очень волновалась. Единственное, что мне помогало отвлечься – музыка. Помню, что никто из спортсменок не хотел жить со мной в номере, потому что я всегда что-то пела, особенно песни из репертуара Уитни Хьюстон. Сейчас настало время, когда я могу проявить себя, как творческая личность», - рассказывает Ирина Мерлени.

В этом году она поступила в Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию на отделение вокала факультета музыкального искусства.

Ирина Мерлени на соревнованиях

Среди наивысших достижений Мерлени – звание заслуженного мастера спорта, золотая медаль Олимпиады в Афинах (2004), бронзовый приз Олимпиады в Пекине (2008), звание чемпионки мира (2000, 2001, 2003, 2007) и чемпионка Европы (2004, 2005).

Джерело: ТСН