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    Песня украинской группы попала в топ-10 хитов мира

    «Время и Стекло» покоряет зарубежных слушателей
    Шлягер украинской группы «Время и Стекло» по названием «Тролль» вошла в авторитетный рейтинг топ-10 самых популярных в мире песен за декабрь 2017 года. Соответствующий рейтинг опубликован на интерактивном сайте The Pudding. На сайте опубликована карта с самыми популярными музыкальными клипами декабря 2017 года по регионам.
    • Сьогодні, 07:35
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    &laquo;Время и Стекло&raquo;
    «Время и Стекло»

    «Время и Стекло» покоряет зарубежных слушателей

    Шлягер украинской группы «Время и Стекло» по названием «Тролль» вошла в авторитетный рейтинг топ-10 самых популярных в мире песен за декабрь 2017 года.

    Соответствующий рейтинг опубликован на интерактивном сайте The Pudding. На сайте опубликована карта с самыми популярными музыкальными клипами декабря 2017 года по регионам.

    Композиция украинского дуэта заняла седьмое место в топ-10 мира. Клип "Тролль" представлен в конце октября 2017 года и уже набрал более 75 миллионов просмотров на YouTube.

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    Джерело: 24 канал

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