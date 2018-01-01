Песня украинской группы попала в топ-10 хитов мира
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«Время и Стекло»
«Время и Стекло» покоряет зарубежных слушателей
Шлягер украинской группы «Время и Стекло» по названием «Тролль» вошла в авторитетный рейтинг топ-10 самых популярных в мире песен за декабрь 2017 года.
Соответствующий рейтинг опубликован на интерактивном сайте The Pudding. На сайте опубликована карта с самыми популярными музыкальными клипами декабря 2017 года по регионам.
Композиция украинского дуэта заняла седьмое место в топ-10 мира. Клип "Тролль" представлен в конце октября 2017 года и уже набрал более 75 миллионов просмотров на YouTube.
Джерело: 24 канал