Песня украинской группы попала в топ-10 хитов мира

«Время и Стекло» покоряет зарубежных слушателей

Шлягер украинской группы «Время и Стекло» по названием «Тролль» вошла в авторитетный рейтинг топ-10 самых популярных в мире песен за декабрь 2017 года. Соответствующий рейтинг опубликован на интерактивном сайте The Pudding. На сайте опубликована карта с самыми популярными музыкальными клипами декабря 2017 года по регионам.



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«Время и Стекло»

«Время и Стекло» покоряет зарубежных слушателей

Шлягер украинской группы «Время и Стекло» по названием «Тролль» вошла в авторитетный рейтинг топ-10 самых популярных в мире песен за декабрь 2017 года.

Соответствующий рейтинг опубликован на интерактивном сайте The Pudding. На сайте опубликована карта с самыми популярными музыкальными клипами декабря 2017 года по регионам.

Композиция украинского дуэта заняла седьмое место в топ-10 мира. Клип "Тролль" представлен в конце октября 2017 года и уже набрал более 75 миллионов просмотров на YouTube.

Джерело: 24 канал