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    Украинская певица отметила Крещение в компании Филиппа Киркорова

    Артистка осталась в восторге от встречи с запрещенным в Украине певцом
    Экс-участница «ВИА Гры» Санта Димопулос, которая теперь выступает в российской группе Queens, опубликовала на своей странице в Instagram, на котором позирует рядом с Филиппом Киркоровым. Фото было сделано на Майами, где российский артист отдыхает вместе с детьми. «Как же прекрасно, по-семейному мы отпраздновали и провели этот
    • Сьогодні, 08:37
    • Розсилка
    Филипп Киркоров и Санта Димопулос
    Филипп Киркоров и Санта Димопулос

    Артистка осталась в восторге от встречи с запрещенным в Украине певцом

    Экс-участница «ВИА Гры» Санта Димопулос, которая теперь выступает в российской группе Queens, опубликовала на своей странице в Instagram, на котором позирует рядом с Филиппом Киркоровым.

    Фото было сделано на Майами, где российский артист отдыхает вместе с детьми. «Как же прекрасно, по-семейному мы отпраздновали и провели этот красивый праздничный день Крещения с моей любимой Сантой и моими любимыми детьми», – написал Киркоров.

    Напомним этот российский музыкант получил запрет на въезд в Украину после того, как выступал в аннексированном Крыму.

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    Джерело: 24 канал

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