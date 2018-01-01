Украинская певица отметила Крещение в компании Филиппа Киркорова
- Сьогодні, 08:37
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Филипп Киркоров и Санта Димопулос
Артистка осталась в восторге от встречи с запрещенным в Украине певцом
Экс-участница «ВИА Гры» Санта Димопулос, которая теперь выступает в российской группе Queens, опубликовала на своей странице в Instagram, на котором позирует рядом с Филиппом Киркоровым.
Фото было сделано на Майами, где российский артист отдыхает вместе с детьми. «Как же прекрасно, по-семейному мы отпраздновали и провели этот красивый праздничный день Крещения с моей любимой Сантой и моими любимыми детьми», – написал Киркоров.
Напомним этот российский музыкант получил запрет на въезд в Украину после того, как выступал в аннексированном Крыму.
Джерело: 24 канал