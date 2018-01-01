«Мини-мисс» Украины появилась в рекламе российского конкурса красоты

Портрет девочки был использован незаконно

Организаторы российского конкурса красоты использовали в рекламной кампании детского конкурса красоты фотографию победительницы конкурса Мини-мисс мира-2015 Дарьи Журбенко из Винницы. При этом родители девочки отмечают, что не давали согласия на участие в этой рекламной кампании. Родители Дарьи случайно встретили ее портрет в рекламе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дарья Журбенко

Портрет девочки был использован незаконно

Организаторы российского конкурса красоты использовали в рекламной кампании детского конкурса красоты фотографию победительницы конкурса Мини-мисс мира-2015 Дарьи Журбенко из Винницы. При этом родители девочки отмечают, что не давали согласия на участие в этой рекламной кампании.

Родители Дарьи случайно встретили ее портрет в рекламе всероссийского конкурса красоты. Впоследствии семья писала и звонила организаторам. Однако на звонки им не ответили. В переписке же организаторы ответили, что получили фотографию в модельном агентстве. Родители в свою очередь настаивают, что «их дочь ни в одной из таких, тем более российских, не регистрируется».

Такое хулиганство от правообладателей и откровенное нежелание идти на встречу родителям привело к тому, что семья планирует подавать в суд. Сейчас изучаются все обстоятельства.

По словам юриста, важно то, какое именно фото было использовано в рекламе. Если его заказали за гонорар у фотографа, тогда он является его совладельцем и имеет право продавать и распространять его. Если фотографию сделали во время публичных мероприятий, разрешения на использование у родителей спрашивать не нужно. Но, фото – объект интеллектуальной собственности.

Напомним, винничанка Дарья Журбенко в 2015 году получила титул Мини-мисс Мира на конкурсе в Турции. Тогда ей было восемь лет.

Джерело: Сегодня