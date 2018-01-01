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    Принц Дании Николай вышел на подиум

    18-летний принц принял участие в показе Burberry
    Принц Николай, который носит титул принца Датского и графа Монпеза, является старшим внуком королевы Маргрете и занимает седьмое место в очереди престолонаследия, дебютировал в роли модели.  18-летний парень принял участие в показе Burberry в рамках Недели моды в Лондоне, и случилось это через четыре дня после того, как ушел из жизни его дед
    • Сьогодні, 16:41
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    Принц Николай
    Принц Николай

    18-летний принц принял участие в показе Burberry

    Принц Николай, который носит титул принца Датского и графа Монпеза, является старшим внуком королевы Маргрете и занимает седьмое место в очереди престолонаследия, дебютировал в роли модели. 

    18-летний парень принял участие в показе Burberry в рамках Недели моды в Лондоне, и случилось это через четыре дня после того, как ушел из жизни его дед - принц Хенрик.

    «Мы с отцом Николая, принцем Йоакимом, поддержали сына в этом начинании. Показ готовился задолго до трагических событий, и мы вместе приняли решение о том, чтобы Николай не отказывался от участия. Он выполнил все обязательства в связи с кончиной принца Хенрика, перемещаясь между странами», - говорится в заявлении матери Николая, графини Фредериксборгской Александры, с которой принц Йоаким развелся в 2004 году, после чего женился на принцессе Мари.

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    Принц Дании Николай вышел на подиум
    Принц Дании Николай вышел на подиум

    Несмотря на то что показ Burberry прошел еще 17 февраля, участие принца в нем подтвердилось только сейчас. Станет ли он и дальше развиваться в fashion-бизнесе, представители датской королевской семьи пока не сообщают.

    Джерело: Hello!

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