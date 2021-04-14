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    Украинский клипмейкер запускает собственное креативное агентство

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    Украинский клипмейкер и продюсер Алан Бадоев - Украинский клипмейкер запускает собственное креативное агентство
    Украинский клипмейкер и продюсер Алан Бадоев

    Badoev ID функционирует как агентство, которое предоставляет полный цикл рекламных услуг

    Украинский клипмейкер и продюсер Алан Бадоев собрал большую команду специалистов и представил рекламному рынку креативное агентство Badoev ID.

    ДНК компании – «We don’t serve. We create». Агентство видит свою миссию именно в коллаборации и сотворчестве с самыми топовыми брендами и клиентами, вдыхая таким образом новую жизнь в креативную индустрию Украины, созданную украинцами. Элемент сотворчества для Badoev ID является ключевым. Сотрудничество предполагается как win-win коллаборация бренда Badoev ID с брендом клиента, где обе стороны объединены общей целью. Эта цель – поиск и воплощение новаторских подходов к созданию рекламных решений и стратегий.

    Badoev ID функционирует как агентство, которое предоставляет полный цикл рекламных услуг. Отдельное внимание будет уделяться направлению celebrity marketing – грамотной работе со звездами. Это ключевой элемент в подходе Badoev ID. Взяв за основу опыт Алана в работе с артистами, понимая их психологию и специфику работы в украинском шоу-бизнесе в целом, агентство выступит связующим звеном между звездами и брендами, которые хотят по-настоящему ярких проявлений. Для этого в Badoev ID уже разработаны уникальные модели успешного сотрудничества двух сторон.

    С одной стороны, агентство сможет привлекать для креативной рекламы известные лица украинского шоу-бизнеса. А с другой – непосредственно в создании продукта будут участвовать лучшие в своем роде модели, фотографы, стилисты, дизайнеры, операторы и другие представители креативной индустрии, объединяясь в «единую фабрику талантов» Badoev ID.

    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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