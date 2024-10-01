Українська циркова артистка виступила з протестом проти росіянина в журі: її за це покарали

Артистка стверджує, що їй не повідомили, що в журі буде Максим Нікулін

Українську циркову артистку Анну Петренко дискваліфікували на Міжнародному фестивалі циркового мистецтва в Італії через висловлений нею протест проти члена журі циркового фестивалю в Італії – директора Московського державного цирку та сина відомого радянського актора Юрія Нікуліна Максима, який підтримує війну Росії проти України. Про це артистка розповіла в Instagram.

На кадрах, які опублікувала циркова артистка, можна побачити, як на початку номера вона з'являється на сцені, загорнута в український прапор. У руках дівчина тримає аркуші паперу з написом: «Нікулін підтримує вторгнення в Україну». Також вона показала знімок Нікуліна в оточенні людей у військовій формі.

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Потім дівчина спустилася в зал, де почала роздавати аналогічні листівки глядачам.

Анна пояснила, що не знала про присутність у журі Нікуліна, коли їхала на фестиваль. Його присутність вона назвала спробою реабілітації іміджу РФ.

Артистка заявила, що під керівництвом Максима Нікуліна в Московському державному цирку надають пільги для учасників так званої «СВО» та їхніх дітей. А також артисти цирку виступають перед російськими окупантами.

Сам Нікулін, за словами артистки, розповідав про те, що допомагає окупантам і підтримує дії Кремля.

«Деякі люди почали стежити за мною через фестиваль, і я вважаю це гарним приводом нагадати про це: мистецтво не аполітичне, і я теж. Усе, що я роблю тут, це намагаюся представити свою чудову країну та її культуру, поки ми боремося за нашу незалежність, свободу і демократію у світі», – написала українка.

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Реакція організаторів фестивалю

Як пише видання Corriere del Veneto, керівник фестивалю Антоніо Джарола вибачився перед публікою, заявивши, що не знав про те, що збирається зробити українка. Він заявив, що цього року в журі запросили росіян, адже це саме зробили й інші мистецькі фестивалі.

За його словами, серед учасників фестивалю 11 українців і троє росіян. Це нібито «підтверджує» статус заходу як символу «єдності» відповідно до традицій цирку. Джарола заявив, що перед тим, як запросити Нікуліна, він просив стати членами журі двох циркових діячів з України, але ті відмовилися.

За його словами, він вважає себе «обдуреним» через дії українки. Він вважає, що Анна Петренко знала, що Нікулін у журі, бо виступала в попередніх шоу.

«Вона могла б відмовитися від участі, і я б її зрозумів, але вона захотіла здійняти галас у місці, де політичні прапори не мають жодної цінності. Тільки мистецтво має значення: цирк – це місце, де зустрічаються культури», – заявив Джарола.

До слова, російський актор Євгеній Шишов, відомий своєю відкритою підтримкою путінського режиму, загинув під час боїв у Курській області РФ. На війну 42-річний актор-путініст пішов добровільно ще у лютому 2024 року. В останні тижні Шишов брав участь у боях у Курській області РФ, а 18 серпня отримав важке уламкове поранення. Повідомляється, що він помер під час транспортування до шпиталю.