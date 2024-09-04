Росіяни вбили сімох жителів Львова: Садовий назвав імена

Про порядок похоронів і прощання із загиблими буде повідомлено пізніше

Унаслідок ранкової атаки росіян на Львів загинуло семеро жителів міста. Серед них три дитини. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Він також оприлюднив імена загиблих.

Сьогодні Львів втратив сімох своїх мешканців:

Базилевич Емілія –7 років

Базилевич Дарина – 18 років

Базилевич Ярина – 21 рік

Базилевич Євгенія – 43 роки

Демидова Ірина – 52 роки

Погорецький Олександр – 54 роки

Арабський Юрій – 55 років

«Про порядок похоронів і прощання із загиблими повідомимо згодом», – додав Садовий.

Як повідомлялося, російська атака на Львів принесла горе в сім’ю Ярослава Базилевича. У мить чоловік лишився без дружини та трьох доньок.

Міський голова опублікував сімейну світлину Базилевичів, під якою написав: «Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку».

Міський голова опублікував сімейну світлину Базилевичів, під якою написав: «Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку».

Російські загарбники забрали в Ярослава Базилевича дружину і трьох доньок фото: Oleksandr Radchuk/Facebook

Сім'я Базилевичів фото: Андрій Садовий/Facebook

Садовий розповів, що на фото позаду стоїть Ярина Базилевич, яка працювала в офісі «Львів – молодіжна столиця Європи 2025».

У мережі молодіжних просторів «Твори» розповіли, що Ярина Базилевич була програмною менеджеркою.

«Добра і світла людина (...), вона працювала з нами від самого створення МолоДвіжЦентру, а згодом і всієї мережі «Твори», – йдеться в повідомленні.

21-річна Ярина Базилевич загинула від російського удару по Львову, а разом із нею – її мама та двоє сестер фото: мережа «Твори»

«У центрі Європи Росія винищує українців цілими сім’ями. Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє. Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами. Щирі співчуття і світла пам’ять», – сказав мер Львова.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 вересня, близько 6-ї години ранку, російський ударний безпілотник завдав удару по житлових кварталах Львова. Станом на зараз відомо про 38 постраждалих і сімох загиблих, серед яких є діти.

Під удар у Львові, зокрема, потрапили три школи і центр творчості.

Також унаслідок ворожої атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджено його історичну будівлю. Вибито понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля.

Крім того, у Львові понівечений храм ПЦУ святого Юрія Переможця на вул. Чернівецькій.