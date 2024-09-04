Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни вбили сімох жителів Львова: Садовий назвав імена

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росіяни вбили сімох жителів Львова: Садовий назвав імена
фото: glavcom.ua

Про порядок похоронів і прощання із загиблими буде повідомлено пізніше 

Унаслідок ранкової атаки росіян на Львів загинуло семеро жителів міста. Серед них три дитини. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Він також оприлюднив імена загиблих.

Сьогодні Львів втратив сімох своїх мешканців:

  • Базилевич Емілія –7 років
  • Базилевич Дарина – 18 років
  • Базилевич Ярина – 21 рік
  • Базилевич Євгенія – 43 роки
  • Демидова Ірина – 52 роки
  • Погорецький Олександр – 54 роки
  • Арабський Юрій – 55 років

«Про порядок похоронів і прощання із загиблими повідомимо згодом», – додав Садовий.

Як повідомлялося, російська атака на Львів принесла горе в сім’ю Ярослава Базилевича. У мить чоловік лишився без дружини та трьох доньок.

Міський голова опублікував сімейну світлину Базилевичів, під якою написав: «Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку».

Міський голова опублікував сімейну світлину Базилевичів, під якою написав: «Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку».

Російські загарбники забрали в Ярослава Базилевича дружину і трьох доньок
Російські загарбники забрали в Ярослава Базилевича дружину і трьох доньок
фото: Oleksandr Radchuk/Facebook
Сім'я Базилевичів
Сім'я Базилевичів
фото: Андрій Садовий/Facebook

Садовий розповів, що на фото позаду стоїть Ярина Базилевич, яка працювала в офісі «Львів – молодіжна столиця Європи 2025».

У мережі молодіжних просторів «Твори» розповіли, що Ярина Базилевич була програмною менеджеркою.

«Добра і світла людина (...), вона працювала з нами від самого створення МолоДвіжЦентру, а згодом і всієї мережі «Твори», – йдеться в повідомленні.

21-річна Ярина Базилевич загинула від російського удару по Львову, а разом із нею – її мама та двоє сестер
21-річна Ярина Базилевич загинула від російського удару по Львову, а разом із нею – її мама та двоє сестер
фото: мережа «Твори»

«У центрі Європи Росія винищує українців цілими сім’ями. Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє. Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами. Щирі співчуття і світла пам’ять», – сказав мер Львова.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 вересня, близько 6-ї години ранку, російський ударний безпілотник завдав удару по житлових кварталах Львова. Станом на зараз відомо про 38 постраждалих і сімох загиблих, серед яких є діти.

Під удар у Львові, зокрема, потрапили три школи і центр творчості.

Також унаслідок ворожої атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджено його історичну будівлю. Вибито понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля.

Крім того, у Львові понівечений храм ПЦУ святого Юрія Переможця на вул. Чернівецькій.

Читайте також:

Теги: росія Андрій Садовий Львів смерть чоловік дружина безпілотник росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Армія окупантів продовжує кидати своїх солдатів на смерть
Порада росіянам, які не хочуть помирати за Путіна
16 серпня, 19:00
За словами Лисогора, попри те, що Невське та Макіївка перебувають під постійним вогнем ворога, люди не погоджуються швидко
Біля Невського та Макіївки на Луганщині точаться запеклі бої
5 серпня, 09:06
На думку правознавиці, дії Росії є чітко спланованими і мають місце задовго до початку повномасштабного вторгнення
Правозахисниця б’є на сполох: Росія робить усе, аби викрадені з України діти не хотіли повертатися
7 серпня, 14:25
Внаслідок ворожого обстрілу загинув 50-річний чоловік
Росія вдарила по лікарні в Нікополі: є загиблий
8 серпня, 13:37
Швидке просування України, яке розпочалося 6 серпня, застало Росію та західних аналітиків зненацька, пише видання
Удар по Курську. Українці влаштували РЕБ-революцію
10 серпня, 10:43
Російська влада не вперше евакує жителів прикордонних районів
Оголошена евакуація зі ще одного району Курської області
12 серпня, 12:24
Патрік Сандерс, також припустив, що будь-які переговори з Росією про припинення війни будуть лише тимчасовою паузою
Колишній глава Генштабу Британії закликав Захід надати Україні «вирішальну» зброю
22 серпня, 06:32
США вважають, що зняття обмежень на далекобійну зброю не матиме стратегічного значення у війні
Україна надасть США список цілей у Росії для атак далекобійною зброєю – Politico
27 серпня, 13:08
Польща готується дати відсіч російській загрозі
«Наш обов'язок»: Польща націлилися на російські ракети
2 вересня, 10:14

Події в Україні

Росіяни вбили сімох жителів Львова: Садовий назвав імена
Росіяни вбили сімох жителів Львова: Садовий назвав імена
Потрощені авто, зруйновані пам'ятки архітектури: фоторепортаж із місць удару у Львові
Потрощені авто, зруйновані пам'ятки архітектури: фоторепортаж із місць удару у Львові
Удар РФ по Львову: багато постраждалих, серед загиблих є діти (оновлено)
Удар РФ по Львову: багато постраждалих, серед загиблих є діти (оновлено)
Противник привів у підвищену бойову готовність передові підрозділи в районі Глибокого
Противник привів у підвищену бойову готовність передові підрозділи в районі Глибокого
Прем'єр Ірландії прибув до Києва (відео)
Прем'єр Ірландії прибув до Києва (відео)
Ракетний удар по Полтаві: кількість постраждалих сягнула майже 300
Ракетний удар по Полтаві: кількість постраждалих сягнула майже 300

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
«Злочинці будуть покарані». Сирський відреагував на трагедію у Полтаві
11K
Удар РФ по Львову: багато постраждалих, серед загиблих є діти (оновлено)
8484
Поліція Монголії затримала українських протестувальників – AP
6613
Чехія запроваджує обмеження на короткострокову оренду житла

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua