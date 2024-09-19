Зеленський їде до США: зустрінеться з Байденом, Гарріс та Трампом

Зеленський говоритиме про підтримку України з боку Сполучених Штатів у війні

У Сполучених Штатах Зеленський представить Байдену план перемоги України

Наступного тижня Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки. Про це повідомляє Офіс президента.

Президент виступить на Генеральній Асамблеї ООН, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, українською громадою, проведе на полях Генасамблеї двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.

Під час візиту до США Зеленський проведе зустріч із президентом країни Джозефом Байденом, щоб представити йому план перемоги.

«Глава Української держави розраховує обговорити деталі цього плану, а також підтримку України з боку Сполучених Штатів у її боротьбі заради свободи», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Зеленський планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати.

Як повідомлялося, Україна у вересні поділиться планом своєї перемоги з обома кандидатами у президенти США – Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

Раніше видання Bild написало, що в одному із пунктів «плану перемоги» президента України Володимира Зеленського йдеться про «припинення вогню на окремих ділянках фронту». Однак Офіс президента спростовує цю інформацію.

До слова, Сполучені Штати Америки ознайомилися з планом президента України Володимира Зеленського щодо закінчення війни та вважають його цілком робочим варіантом.