Рада може декриміналізувати покарання за самостійне виготовлення дронів і боєприпасів

Нардеп-«слуга» Сергій Гривко виступив із ініціативою

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт щодо декриміналізації виготовлення бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв з метою відсічі військової агресії Росії. Як повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт закону №12026, автор ініціативи, нардеп від «Слуги народу» Сергій Гривко пропонує внести зміни до статті 263-1 Кримінального кодексу. Зокрема, вони передбачають, що не підлягатимуть кримінальній відповідальності особи, які під час проходження служби у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту, Нацгвардії, Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, СБУ, Нацполіції та інших військових формуваннях, віднесених до сил безпеки і сил оборони України, самостійно виготовляли боєприпаси, вибухові речовини та вибухові пристрої для безпілотних літальних апаратів і авіаційних комплексів та патронів усіх калібрів до стрілецької зброї.

Обов’язковою вимогою щодо звільнення від кримінальної відповідальності перелічених осіб має бути дозвіл від командирів підрозділів (посадових осіб, рівнозначних командиру батальйону військової частини, та вище). Також виготовлювачі дронів або боєприпасів повинні пройти відповідні навчання для отримання навиків.

«На даний час надходять численні звернення військовослужбовців сил безпеки і сил оборони України стосовно невизначеності у законодавстві України правового статусу бойових припасів (зокрема, патронів для стрілецької зброї, вибухових речовин та вибухових пристроїв для ударних безпілотних літальних апаратів, та ін.), виготовлених самостійно з наявних засобів військовослужбовцями в умовах ведення бойових дій та за наявності їх гострої недостачі… Існують факти відкриття у зазначених вище випадках щодо військовослужбовців кримінальних проваджень за статтями 263, 263-1 Кримінального кодексу», – сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.

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Наразі проєкт закону Гривка перебуває на розгляді Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, що на початку року міністр цифрової трансформації та віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров запропонував українцям виготовляли FPV-дрони власноруч. Навчитися створювати безпілотники можна завдяки безкоштовному проекту «Народний дрон», який запустила команда Victory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas.

«За час повномасштабної війни Уряд змінив полісі для виробників безпілотників, прибравши блокери і створивши для них умови. Це дало старт масовому виробництву. Саме тому я й казав, що мільйон FPV-дронів за рік — це реалістична ціль. Зараз виробництво розвивається, і поки компанії набирають обертів, особисто можете рухати Україну до перемоги, навіть у тилу», – повідомив міністр.

Крім цього, 11 вересня президент Володимир Зеленський під час пресконференції на саміті Кримської платформи повідомив, що Україна має можливості збільшити власне виробництво дронів, але це потребує для цього додаткового фінансування.

Також глава нашої держави додав, що в Україні виробництво дронів «дешевше і ми швидші».

До коаліції дронів, яка складається 16 країн, входять Латвія, Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Україна, Німеччина та Швеція.