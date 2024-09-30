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ЄС має закрити всі лазівки і нарешті заборонити російську металопродукцію – СЕО «Метінвесту»

Дарія Демяник
glavcom.ua
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ЄС має закрити всі лазівки і нарешті заборонити російську металопродукцію – СЕО «Метінвесту»
Росія використовує свої ресурси, щоб контролювати, нападати та зробити залежними від своєї вол
фото: depositphotos.com

Європейці мають зрозуміти, що російська металопродукція вбиває їхніх виробників – СЕО «Метінвесту»

Євросоюз має якнайшвидше закрити лазівки для імпорту російських напівфабрикатів, які лишилися після запровадження санкцій, адже Росія використовує свої ресурси, щоб контролювати, нападати та зробити залежними від своєї волі. Про це розповів генеральний директор «Метінвесту» на форумі Siderweb 2024, що пройшов у Віченці (Італія).

«Зараз ніщо не заважає Росії використовувати напівфабрикати як зброю, якщо вона зрозуміє, що Європа залежна від цих російських товарів. Це одна з причин, чому Європа має намагатися мінімізувати імпорт, наскільки це можливо», – додав Юрій Риженков.

Друга вагома причина для припинення російського імпорту – фінансування військової агресії через купівлю продукції з Росії.

«Щоразу, купуючи російські сляби, чавун чи гаряче брикетоване залізо, ви фінансуєте війну проти України. По суті, кожен євро, який ви платите за це, йде на вбивство ще одного українця», – наголосив CEO «Метінвесту».

Третя причина для мінімізації імпорту з Росії – субсидування імпорту напівфабрикатів російськими енергетичними компаніями, які продають газ металургам усередині країни дешевше, ніж в Європі.

«Отже, це дуже субсидований продукт. Ви вбиваєте європейських цивільних», – додав він.

Гендиректор «Метінвесту» зазначив, що компанія не купує російські сляби для європейських прокатних станів – у такий спосіб вона допомагає італійській економіці відродити один із найбільших металургійних активів, який зараз перебуває у скрутному становищі.

«Якби всі інші виробники робили так само, то, можливо, було б набагато легше побудувати нову сталеливарну промисловість в Італії», – сказав Юрій Риженков.

Як відомо, раніше депутати ПАРЄ закликали ЄС посилити санкції проти металургії РФ, адже вона продовжує заробляє мільярди на війну. Проте, шляхом маніпуляцій та шантажу, Кремлю вдалося продовжити квоти на російські сляби ще на чотири роки, хоча вони мали завершитися у вересні 2024 року. Це дасть РФ змогу імпортувати в ЄС продукції на понад 8 мільярдів євро.

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Теги: залізо фінансування промисловість імпорт Європа санкції росія

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