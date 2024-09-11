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Латвія оголосила про новий пакет військової підтримки для України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Латвія оголосила про новий пакет військової підтримки для України
Евіка Сіліня (зліва) оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери
фото: Денис Шмигаль, Telegram

Денис Шмигаль подякував латвійському уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть бронетранспортери. Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. 

«Радий вітати в Києві прем’єр-міністерку Латвії Евіку Сіліню. Подякував латвійському уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну. Зокрема, за ініціативу «Коаліція БПЛА для України» та поставки безпілотників для наших воїнів. Під час нашої зустрічі пані Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери», – написав Шмигаль у Telegram.

Окрім цього, прем'єри обговорили розширення співпраці між оборонними компаніями та посилення українських військових на полі бою. Латвія також продовжує підтримувати санкції проти Росії та є надійним союзником України в інтеграції до ЄС і НАТО.

«Наші латвійські друзі надають допомогу енергетичним обладнанням і планують передати Україні сонячні панелі для лікарень», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня прибула до Києва. Вона висловила підтримку Україні.

Раніше повідомлялося, що Латвія відправила Україні ще одну партію безпілотників. У ній понад 500 одиниць дронів. Про це заявив міністр оборони Латвії Адріс Спрудс у Twitter. Постачання дронів здійснюється в рамках міжнародної коаліції безпілотників. 

До слова, у Ризі з'явився будинок для українських біженців, де вони зможуть провести перші 120 днів перебування у Латвії, доки не знайдуть собі іншого житла. Тут можуть розміститися до 125 осіб та залишитися на 120 днів. 

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Теги: Україна Латвія військова допомога гуманітарна допомога війна

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