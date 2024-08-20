Російський актор, який воював проти України, загинув під час боїв на Курщині
Актор підтримував агресивну політику Кремля та виправдовував війну, яку Росія розв'язала проти України
Російський актор Євгеній Шишов, відомий своєю відкритою підтримкою путінського режиму, загинув під час боїв у Курській області РФ. Про це повідомляють росЗМІ.
Зазначається, що на війну 42-річний актор-путініст пішов добровільно ще у лютому 2024 року. В останні тижні Шишов брав участь у боях у Курській області РФ, а 18 серпня отримав важке уламкове поранення. Повідомляється, що він помер під час транспортування до шпиталю.
Євгеній Шишов виконав ролі у 19 російських серіалах.
До слова, 7 серпня у Курській області РФ був тяжко поранений один з так званих «воєнкорів», пропагандист російського державної телерадіокомпанії Євгєній Поддубний.
Інформацію спочатку про смерть російського пропагандиста спершу оприлюднив депутат Держдуми РФ Михайло Делягін. Пізніше він видалив свій пост і написав: «Нехай повідомлять офіційно».
Нагадаємо, Збройні сили України контролюють більш ніж 1250 кв. км території Російської Федерації та 92 населених пункти у Курській області. За словами Зеленського, російське прикордоння навпроти Сумщини значною мірою очищене від присутності російської армії.
«Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України. Загалом ця операція стала найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців і українок із російського полону – ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії тривають», – сказав він.
Коментарі — 0