Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російський актор, який воював проти України, загинув під час боїв на Курщині

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Російський актор, який воював проти України, загинув під час боїв на Курщині
18 серпня актор-путініст отримав смертельне поранення
фото: @e.shishov

Актор підтримував агресивну політику Кремля та виправдовував війну, яку Росія розв'язала проти України

Російський актор Євгеній Шишов, відомий своєю відкритою підтримкою путінського режиму, загинув під час боїв у Курській області РФ. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що на війну 42-річний актор-путініст пішов добровільно ще у лютому 2024 року. В останні тижні Шишов брав участь у боях у Курській області РФ, а 18 серпня отримав важке уламкове поранення. Повідомляється, що він помер під час транспортування до шпиталю.

Російський актор, який воював проти України, загинув під час боїв на Курщині фото 1
скриншот із серіалу «Умовний мент - 2»

Євгеній Шишов виконав ролі у 19 російських серіалах.

До слова, 7 серпня у Курській області РФ був тяжко поранений один з так званих «воєнкорів», пропагандист російського державної телерадіокомпанії Євгєній Поддубний. 

Інформацію спочатку про смерть російського пропагандиста спершу оприлюднив депутат Держдуми РФ Михайло Делягін. Пізніше він видалив свій пост і написав: «Нехай повідомлять офіційно». 

Нагадаємо, Збройні сили України контролюють більш ніж 1250 кв. км території Російської Федерації та 92 населених пункти у Курській області. За словами Зеленського, російське прикордоння навпроти Сумщини значною мірою очищене від присутності російської армії.

«Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України. Загалом ця операція стала найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців і українок із російського полону – ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії тривають», – сказав він.

Читайте також: «Я відчув себе тигром». Світові ЗМІ про українців, що штурмують Курську область
Теги: росія війна актор поранення Курщина путінський режим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий підхід ЗСУ розхитує оборону Росії та показує слабкі сторони Путіна
ЗСУ у Курську. Доказ смерті путінської держави
8 серпня, 09:15
На Покровському напрямку йдуть тяжкі бої у районі Воздвиженки, Михайлівки та Новогродівки
Наступ росіян на Покровськ може стати для них фатальним
Сьогодні, 10:00
Нині українці воюють за символи і цінності, які у боротьбі з нацистами та совєтами відстоювали прибічники Степана Бандери, переконаний Вахтанг Кіпіані
Історик Вахтанг Кіпіані: Президент Зеленський повинен повернути Бандері Героя України Інтерв’ю
16 серпня, 20:30
Росія не поспішає себе захищати, влада переконує росіян: нічого не трапилося…
Доктрина страуса. Як Путін сховав атомну бомбу і стер червоні лінії ТЕМА №1
Вчора, 19:03
Продовження дії воєнного стану та підозра кремлівському пропагандисту. Головне за 23 липня
Продовження дії воєнного стану та підозра кремлівському пропагандисту. Головне за 23 липня
23 липня, 21:00
Путін висловив Кім Чен Ину співчуття та підтримку
Повінь у Північній Кореї. Путін запропонував допомогу
4 серпня, 05:19
Кошти будуть спрямовані на дитячі виплати, соціальну допомогу школярам, ​​соціальні виплати, часткове покриття витрат на опалення та воду, на підтримку оренди житла
Уряд Литви виділив українським біженцям близько €9 млн
5 серпня, 21:42
Ветеран Сергій Павлов
Реінтеграція після поранення: історія ветерана, який розпочав нове життя на ІнГЗК
8 серпня, 14:50
Тетяна Москалькова скаржиться на операцію ЗСУ у Курській області
Наступ ЗСУ у Курській області: РФ звертається до ООН
11 серпня, 14:30

Соціум

Тисячі людей вимагають компенсацію. Виробники вакцин проти Covid-19 захлинаються від позовів
Тисячі людей вимагають компенсацію. Виробники вакцин проти Covid-19 захлинаються від позовів
Голодна куниця залишила без світла десятки тисяч німців
Голодна куниця залишила без світла десятки тисяч німців
Російський актор, який воював проти України, загинув під час боїв на Курщині
Російський актор, який воював проти України, загинув під час боїв на Курщині
Авіація Повітряних Сил завдає ударів по об’єктах противника на Курщині: ефектне відео
Авіація Повітряних Сил завдає ударів по об’єктах противника на Курщині: ефектне відео
У Варшаві частково обвалився дах торгового центру
У Варшаві частково обвалився дах торгового центру
Російська влада згадала про мешканців Суджанського району та знайшла їм «спокійне» місце
Російська влада згадала про мешканців Суджанського району та знайшла їм «спокійне» місце

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Ломаченко вдався до погроз через можливу заборону Московської церкви
41K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
17K
«Наводив артилерію РФ на свій коледж»: підліток з Донеччини пояснив, чому став колаборантом
17K
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Атака на Тернопільщину: влада повідомила, куди цілив ворог (відео)

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
Вчора, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua