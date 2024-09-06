Україна протестує проти показу в Торонто фільму про «хороших російських окупантів»

Фільм Росіяни на війні вже показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі

Україна проти показу фільму про росіян, які воюють на війні в Україні

Київ висловив рішучий протест проти показу фільму «Росіяни на війні» на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Про це повідомив генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко.

Консул України заявив, що фільм, знятий колишньою документалісткою Russia Today Анастасією Трофімовою, спотворює реалії війни та поширює російську пропаганду.

За словами Ніколенка, фільм зображує російських солдатів як «пішаків», а вторгнення в Україну – як «мерзенну гру», що надає довіри російським пропагандистським наративам. Він наголосив на неприпустимості використання такого авторитетного кіномайданчика, як Міжнародний кінофестиваль у Торонто, для поширення російської пропаганди та закликав скасувати показ фільму.

«Ми вважаємо, що показ фільму «Росіяни на війні» російської режисерки Анастасії Трофімової є неприйнятним. Безвідповідально дозволяти використовувати Міжнародний кінофестиваль у Торонто, один з найавторитетніших світових кіномайданчиків, для поширення російської пропаганди», – наголосив Ніколенко, закликавши скасувати показ фільму.

На жаль, керівництво кінофестивалю не відреагувало на занепокоєння України належним чином. Фільм «Росіяни на війні» вже був показаний 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі.