Масований обстріл Запоріжжя: кількість поранених сягнула шести, серед них є діти (відео)

23 вересня після 21:00 впродовж двох годин армія РФ завдавала авіаударів по Запоріжжю

Надзвичайники показали відео рятувальної операції на місцях атаки

Пізно ввечері 23 вересня ворог завдав масованих авіаударів по Запоріжжю. Загинув чоловік, кількість поранених збільшилася до шести, серед них двоє дітей. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрацій Іван Федоров.

«Один чоловік загинув та ще шестеро людей, серед яких 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець, поранені внаслідок російських атак по Запоріжжю», – заявив глава регіону.

Рятувальники ліквідовують наслідки авіаударів по Запоріжжю фото: ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) показала відео рятувальної операції в Запоріжжі.

За даними надзвичайників, 23 вересня після 21:00 впродовж двох годин армія РФ завдавала авіаударів по обласному центру. Ворог вдарив по приватному сектору. Сталося руйнування житлового будинку, ще одна будівля – повністю знищена.

Ворог вдарив по приватному сектору в Запоріжжі фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували займання господарчої споруди, гаражу та відкритої території. У ході ліквідації наслідків волонтери вивели зі зруйнованого будинку песика та передали сусідам.

Усього до робіт залучалось 67 рятувальників та 13 одиниць техніки. На місцях подій працюють поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.

23 вересня після 21:00 впродовж двох годин армія РФ завдавала авіаударів по Запоріжжю фото: ДСНС

Раніше повідомлялося про одного загиблого та п'ятьох поранених внаслідок авіаударів по Запоріжжю.

Нагадаємо, що пізно ввечері 22 вересня російські війська атакували Запоріжжя з повітря. Рятувальники, які прибули на місце події, евакуювали мешканців пошкоджених будинків та загасили пожежу, що виникла в автомобілі та на балконі однієї з квартир. Кількість постраждалих сягнула 22 осіб.

До відома, 22 вересня окупанти вперше атакували керованими авіабомбами Запоріжжя. Очільник ОВА Іван Федоров наголосив, що жителі Запоріжжя тепер мають бути більш обачними під час повітряних тривог. Зокрема, перебувати в укриттях, але якщо це неможливо – дотримуватися правил двох стін та уважно слідкувати за повідомленнями на офіційних джерелах інформації.