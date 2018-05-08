В Украине назвали своего фаворита «Евровидения-2018»

По мнению опытного продюсера, наибольшие шансы на победу - у представительницы Израиля

Представительница Израиля Нетта Барзилай, которая ранее называлась фаворитом «Евровидения-2018» по прогнозам букмекеров, имеет наивысшие шансы на победу и среди украинцев. Такое мнение высказал креативный продюсер Денис Путинцев. «Меня уже начали обвинять после недавнего интервью в непатриотизме, но я хочу, чтобы меня правильно



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Нетта Барзилай

По мнению опытного продюсера, наибольшие шансы на победу - у представительницы Израиля

Представительница Израиля Нетта Барзилай, которая ранее называлась фаворитом «Евровидения-2018» по прогнозам букмекеров, имеет наивысшие шансы на победу и среди украинцев. Такое мнение высказал креативный продюсер Денис Путинцев.

«Меня уже начали обвинять после недавнего интервью в непатриотизме, но я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я уважаю Melovin, считаю, что у него очень хорошая песня и хороший клип. Но есть такая исполнительница Нетта из Израиля. Я могу сказать, что для меня она – безусловный лидер. Мне для этого не нужны букмекеры или кто-то другой. У нее есть все, что нужно для победы. Есть фрикообразность, есть танцевальная хитовая композиция, есть агрессивность и полное понимание того, что свою внешность можно подать так, что она будет тоже хитом», - считает он.

При этом Путинцев скептически отнесся к шансам представителя Норвегии Александра Рыбака, который уже побеждал в конкурсе.

«На «Евровидении» были прецеденты, когда побеждали одни и те же люди, но для меня Рыбак остался Рыбаком. Он остался таким же позитивным парнем, очень форматным для «Евровидения», но я считаю, что если ты уже идешь на «Евровидение» снова, то нужно показывать что-то другое. Он тот же месседж несет, который нес в момент своей победы», - подчеркнул продюсер.

Также Путинцев отметил и особенности голосования на конкурсе. «Нужно понимать, сколько граждан официально и неофициально проживают на территории других государств. Мы понимаем, почему Польша голосует за Украину, почему Италия голосует за Украину. Голосует не страна, а наши люди, которые там живут», - заключил он.

Напомним, уже во вторник, 8 мая, в столице Португалии состоится первый полуфинал «Евровидения-2018», в рамках которого выступят 19 стран-участниц, в том числе и Нетта Барзилай.

Джерело: Обозреватель