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    На «Евровидении-2018» случилось ЧП

    На одного из журналистов неизвестный напал с ножом
    На греческого журналиста, который прибыл в Лиссабон для освещения Международного песенного конкурса «Евровидение-2018», было совершено нападение. По сообщениям многочисленных СМИ, неприятный инцидент произошел в понедельник. Неизвестный напал на представителя СМИ и нанес ему ножевые ранения. Несмотря на то, что власти Лиссабона
    • Сьогодні, 15:43
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    В Лиссабоне напали на журналиста
    В Лиссабоне напали на журналиста

    На одного из журналистов неизвестный напал с ножом

    На греческого журналиста, который прибыл в Лиссабон для освещения Международного песенного конкурса «Евровидение-2018», было совершено нападение. По сообщениям многочисленных СМИ, неприятный инцидент произошел в понедельник. Неизвестный напал на представителя СМИ и нанес ему ножевые ранения. Несмотря на то, что власти Лиссабона подготовились к открытию престижного песенного конкурса и предприняли усиленные меры безопасности, преступнику удалось скрыться месте с несколькими тысячами евро, которые ему удалось украсть у пострадавшего.

    По данным некоторых СМИ, журналист является руководителем группы из Греции, которая приехала в Лиссабон, чтобы поддержать участника из своей страны.

    Напомним, что сегодня вечером состоится первый полуфинал престижного европейского песенного конкурса «Евровидение-2018». В нем примет участие 19 конкурсантов, лишь 10 из которых получат путевку в финал, который запланирован на 12 мая. 

    Прямую трансляцию первого полуфинала можно будет посмотреть на Scotch.

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