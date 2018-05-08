На «Евровидении-2018» случилось ЧП

На одного из журналистов неизвестный напал с ножом

На греческого журналиста, который прибыл в Лиссабон для освещения Международного песенного конкурса «Евровидение-2018», было совершено нападение. По сообщениям многочисленных СМИ, неприятный инцидент произошел в понедельник. Неизвестный напал на представителя СМИ и нанес ему ножевые ранения. Несмотря на то, что власти Лиссабона



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В Лиссабоне напали на журналиста

На одного из журналистов неизвестный напал с ножом

На греческого журналиста, который прибыл в Лиссабон для освещения Международного песенного конкурса «Евровидение-2018», было совершено нападение. По сообщениям многочисленных СМИ, неприятный инцидент произошел в понедельник. Неизвестный напал на представителя СМИ и нанес ему ножевые ранения. Несмотря на то, что власти Лиссабона подготовились к открытию престижного песенного конкурса и предприняли усиленные меры безопасности, преступнику удалось скрыться месте с несколькими тысячами евро, которые ему удалось украсть у пострадавшего.

По данным некоторых СМИ, журналист является руководителем группы из Греции, которая приехала в Лиссабон, чтобы поддержать участника из своей страны.

Напомним, что сегодня вечером состоится первый полуфинал престижного европейского песенного конкурса «Евровидение-2018». В нем примет участие 19 конкурсантов, лишь 10 из которых получат путевку в финал, который запланирован на 12 мая.

Прямую трансляцию первого полуфинала можно будет посмотреть на Scotch.