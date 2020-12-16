«Позор». Прощание с Валентином Гафтом прошло в полупустом зале (фото)

В театре резко отреагировали на критику

Российский актер и блогер Станислав Садальский раскритиковал церемонию прощания с актером и писателем Валентином Гафтом, прошедшую в театре «Современник». Об этом он рассказал в своем Инстаграме.

«Был на прощании с Валей. Позор. Зал пустой» - подчеркнул Садальский. По его словам, из молодых и узнаваемых актеров театра почти никто не пришел.

«Новый худрук Современника Рыжаков не пришел - сказал, что болеет", - добавил он. При этом Садальский увидел на церемонии Александра Розенбаума и Григория Лепса.

Также Садальский похвалил речь Лии Ахеджаковой, которая, по его словам, «чуть разрядила обстановку».

Тем временем в театре резко отреагировали на сообщение Садальского. Как сообщает Daily Storm, в «Современнике» охарактеризовали его слова как циничные и неприятные. Там подчеркнулм, что зал был заполнен согласно законодательству Москвы - на 25% в связи с пандемией коронавируса.

https://www.instagram.com/p/CI0lHXujKIB/

Актер Гафт умер 12 декабря на 86-м году жизни.

В кино Гафт впервые снялся в 1956 году. Тогда ему досталась роль в фильме «Убийство на улице Данте». После этого он сыграл в огромном количестве кинокартин. Популярность принесли роли в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя», «Гараж», «Чародеи» и «Мастер и Маргарита».

В сентябре 2015 года с участием Гафта на российском телевидении вышел пропагандистский документальный фильм «Черный список Порошенко». В интервью украинскому СМИ актер заявил, что Крым был отдан Украине несправедливо, по мнению Гафта это российская территория. Как деятель культуры, угрожающий национальной безопасности Украины включен в базу «Миротворца».