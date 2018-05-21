В Киеве прошел самый странный фест года Kyiv Comic Con. Яркие фото

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Kyiv Comic Con 2018

Поклонники фильмов и видеоигр собрались в эффектных костюмах в центре украинской столицы

На выходных Украинский дом в Киеве приютил 11 тыс. ролевиков, косплееров и любителей видеоигр – там проходил ежегодный Kyiv Comic Con 2018, пишет «Главком».

Для многих участников фестиваль – праздник, к которому готовятся почти целый год, придумывая концепцию и создавая костюм персонажа. Здесь можно было увидеть, как точные копии героев фантастических фильмов, комиксов и компьютерных игр, так и полностью оригинальные костюмы.

Фест состоялся уже в четвертый раз. Из года в год он привлекает все большую аудиторию. Параллельно с развлекательными программами, презентациями новых фильмов и видеоигр, а также парадом косплееров, на мероприятии проходили лекции и мастер-классы.

Также гости события имели возможность поучаствовать в турнире по настольным и компьютерным играм, приобрести тематические товары и вживую познакомиться с писателями, разработчиками игр, создателями отечественного аниме.