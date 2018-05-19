Украинский фильм о Новороссии «Донбасс» получил приз в Каннах

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«Донбасс»

Лента Сергея Лозницы отмечена призом за лучшую режиссуру

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Донбасс» получил приз за лучшую режиссуру в параллельном конкурсе 71-го Каннского кинофестиваля «Особый взгляд», пишет «Главком».

Лента рассказывает несколько коротких сюжетов из жизни на территории оккупированного Донбасса, в т. н. «Новороссии». В одном из них террористы жестоко наказывают украинца. В другом – боевики судят сослуживца за украденный телефон, хотя сами они при этом сидят на горах награбленной техники. Еще один из сюжетов посвящен тому, как террористы крадут дорой автомобиль и запугивают немецкого журналиста, сразу присвоив ему звание «фашист». Эти фрагменты складываются в пеструю мозаику – в них нет сквозного сюжета. Закольцовывется фильм сценами, в которой актеры разыгрывают перед камерами теленовостей эффектную сценку. Многие критики отметили, что реальность, показанная в картине, напоминает театр абсурда.

«Донбасс» создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Съемки проходили зимой в Кривом Роге. Сценаристом и режиссером фильма выступил Сергей Лозница, оператором – Олег Муту, а художником-постановщиком – Кирилл Шувалов.

Лозница не смог присутствовать лично на церемонии объявления лауреатов. От его имени было зачитано обращение, в котором он выступил в поддержку режиссера Олега Сенцова, осужденного в России.

Это уже пятый фильм Лозницы, показанный в официальной программе Канн. Ранее на этом кинофоруме демонстрировались его ленты «Счастье мое», «В тумане», «Майдан» и «Кроткая».

На украинские экраны «Донбасс» выйдет осенью этого года.