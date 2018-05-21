В сети опубликован первый трейлер ремейка «Зачарованных»

Точной даты премьеры ремейка еще нет

CW настолько заинтересован в ремейке «Зачарованных», что форсировал производство сериала, быстренько набрал актерский состав и уже снял пилотный эпизод – так что теперь мы можем оценить не только сюжет ремейка и его каст, но и полноценный первый трейлер новых «Зачарованных».

В трейлере можно увидеть трех новых сестер и их Хранителя. Роли исполняют: Мадлен Манток , Сер’Дариус Блэйн, Мелони Диас, Сара Джеффери, Руперт Эванс.

По словам создателей, новый феминистский ремейк сериала расскажет о трех сестрах, которые обнаруживают, что они – ведьмы. Им предстоит одновременно бороться со сверхъестественными демонами, рушить патриархальные устои и защищать семейные узы.

Разрабатывает ребут «Зачарованных» создательница сериала «Девственница» Дженни Урман. Точной даты премьеры у новых «Зачарованных» пока нет, но уже известно, что в эфир CW сериал будет выходить по воскресеньям, начиная с этой осени.