В Киеве представят масштабную оперу «Дидона и Эней»

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«Дидона и Эней»

Для постановки классической оперы выбрано очень неожиданное пространство

19 и 20 мая в Киеве состоятся два спектакля масштабной оперы «Дидона и Эней» великого английского композитора Генри Перселла. Создатели постановки отмечают, что в нее будет вплетено оригинальное прочтение классического произведения искусства, пишет «Главком».

Дирижером выступит Илья Король, которого называют «авторитетным и харизматичным знатоком старинной музыки». «Киевлянин по рождению, Илья известен во всем мире. Он скрипач и дирижер, который принципиально сочетает старинное и современное, свободно переходя из одних инструментов, струн, смычков на другие в течение одного концерта», - отмечается в пресс-релизе.

Главная изюминка этой концерта – место, в котором состоится постановка: Центральный павильон ВДНХ.

Режиссер опера выступает Тамара Трунова, обладательница премии British Council по музыкально-драматическую пьесу «Под небом синим», режиссер-постановщик Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра.