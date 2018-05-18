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    В Киеве представят масштабную оперу «Дидона и Эней»

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    &laquo;Дидона и Эней&raquo;
    «Дидона и Эней»

    Для постановки классической оперы выбрано очень неожиданное пространство

    19 и 20 мая в Киеве состоятся два спектакля масштабной оперы «Дидона и Эней» великого английского композитора Генри Перселла. Создатели постановки отмечают, что в нее будет вплетено оригинальное прочтение классического произведения искусства, пишет «Главком».

    Дирижером выступит Илья Король, которого называют «авторитетным и харизматичным знатоком старинной музыки». «Киевлянин по рождению, Илья известен во всем мире. Он скрипач и дирижер, который принципиально сочетает старинное и современное, свободно переходя из одних инструментов, струн, смычков на другие в течение одного концерта», - отмечается в пресс-релизе.

    Главная изюминка этой концерта – место, в котором состоится постановка: Центральный павильон ВДНХ.

    Режиссер опера выступает Тамара Трунова, обладательница премии British Council по музыкально-драматическую пьесу «Под небом синим», режиссер-постановщик Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра.

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