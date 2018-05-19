Как Мстители выглядели в детстве. Забавные фото

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Доктор Стрэндж

Готовы увидеть Капитана Америка в брекетах?

В этом году «Мстители» заставили поклонников супергеройского кино смеяться и рыдать над последним фильмом «Война бесконечности». Но даже любимые персонажи когда-то были маленькими, и то, как они выглядели в юности - действительно заслуживает внимания.



Пользователи сети решили вспомнить, как герои «Мстителей.Война бесконечности» выглядели в юном возрасте, и некоторые фото действительно могут шокировать. Вы когда-нибудь представляли кроху Ракета или Халка? А гения, миллионера, филантропа и плейбоя Тони Старка?

Новый фильм 2018 года режиссеров Энтони и Джо Руссо является сиквелом экранизаций 2012 и 2015 годов, а также девятнадцатым фильмом кинематографической вселенной Marvel.

По сюжету фильма, пока супергерои на Земле и за ее пределами боролись против злодеев, каждый из которых хотел власти, хаоса или уничтожений, за всем этим наблюдал грозный титан Танос. Но теперь его время выйти на сцену. Он обладает Перчаткой Бесконечности, для которой собирает Камни Бесконечности. Последние позволят ему обрести неслыханное могущество.

Если у него получится заполучить все шесть артефактов - он станет практически всемогущим и всеведущим. Он жаждет уничтожить половину Вселенной. Злодея такой силы Мстители еще никогда не встречали. Так что им придется забыть о всех ссорах и разногласиях – есть только один враг.

Джерело: boredpanda.com