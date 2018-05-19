Пятна кофе как искусство: впечатляющие рисунки Джулии Бернаделлы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@bernulia

Утро может начинаться с кофе не только в кулинарном, но и в эстетическом смысле

27-летняя итальянская художница Джулия Бернаделли никогда не переживает по поводу опрокинутой на стол чашки кофе, ведь ей удается превращать эту маленькую неприятность в самое настоящее произведение искусства.

Итальянская художница создает из разлитого кофе целый мир, полный разнообразных персонажей, сюжетов и историй. Она рисует оригинальные изображения и копии известных картин.

Джулия получила степень бакалавра в академии изобразительных искусств Болоньи и сегодня работает с детьми в музее. В своей работе она старается заменить привычные краски и кисти тем, что имеется под рукой. По словам художницы, все ее работы совершенно спонтанны, к примеру, за чашечкой ароматного кофе она часто размышляет о картине, которая могла бы у нее получиться, если бы она перелила чашку с кофе на стол.

«Я решила заменить кисти дарами природы, такими как листья, фрукты или просто еда. Я никогда не планирую свои работы заранее. За завтраком я думаю о том, какие следы оставил бы кот, если бы влез в варенье», - рассказывает иллюстратор.

В описании своего профиля в Instagram девушка цитирует известного джазового музыканта Майлза Дэвиса: «Мое будущее начинается каждое утро, когда я просыпаюсь. Каждый день я привношу что-нибудь творческое в свою жизнь». На данный момент у итальянки 84 тыс. подписчиков.

Джерело: segodnya.ua