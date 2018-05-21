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    Сеть смеется над пошлой матрешкой в честь российского ЧМ по футболу

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    Матрешка к Чемпионату мира по футболу 2018 - Сеть смеется над пошлой матрешкой в честь российского ЧМ по футболу
    Матрешка к Чемпионату мира по футболу 2018

    В Казани выпустили сувенир, изображающий девушку с загадочным предметом во рту

    В преддверии Чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня в России, в Казани выпустили матрешку. Фольклорное изображение девушки на ней дополнено мячом и красным свистком. Правда, в последнем многие пользователи усмотрели нечто другое, пишет «Главком».

    «Я так понимаю во рту у этой матрёшки свисток?» - иронично подписали снимок в Facebook-паблике «Гаврилиада». Снимок собрал почти 200 репостов, а также около тысячи отметок «нравится».

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    Пользователи не скупились в остроумии, комментируя это фото: «Сборная России по футболу на ЧМ. Отсосушка», «Кожаный свисток... с подвесными клапанами...», «Да-да, свисток мундиаля )) Это то, что получат налогоплательщики от чемпионата», «Честная эмблема сборной…», «Судя по щеке не свисток...», «Це натяк іноземним вболівальникам на те, що вони зможуть отримати від російських вболівальниць за декілька зелених рублів».

    Дизайнеры остроумно развили эту тему:

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    Сеть смеется над пошлой матрешкой в честь российского ЧМ по футболу
    Сеть смеется над пошлой матрешкой в честь российского ЧМ по футболу

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