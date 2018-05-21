В Киеве отменили концерт Виталия Козловского

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Виталий Козловский

Изначально выступление переносилось, но теперь организаторы окончательно вычеркнули его из программы

В результате скандала, вспыхнувшего вокруг украинского певца Виталия Козловского, был отменен его концерт в Киеве. Выступление артиста должно было состояться в понедельник, 21 мая, в столичном Caribbean Club.

Представители клуба на его официальном сайте заявили о том, что концерт отменен. «Администрация Caribbean Club 11 мая отменила концерт Виталия Козловского. Этот концерт НЕ состоится 21 мая или в другой день. Любая другая информация является неправдивой», - сказано в сообщении заведения. При этом уточняется, что все желающие могут получить обратно деньги за купленные билеты.

Напомним, заслуженный артист Украины, эстрадный певец Виталий Козловский засветился на концерте в Москве 9 мая. Лишь после того, как в сети стали появляться фото мероприятия с участием украинца, на его личной странице в Facebook появилось обращение – артист объяснил свой визит в столицу РФ и рассказал, почему считает, что все сделал правильно.

Ранее сообщалось, что патриотично настроенные активисты организации «Всеукраинская люстрация» обратились к главе Одесской ОГА, руководству областных полиции и СБУ с требованием отменить выступление певца Виталия Козловского в Одессе. Концерт артиста был запланирован на 2 июня в ночном клубе «Итака».

Джерело: Обозреватель