Стало известно, сколько потратили на шоу Джамалы и Melovina на «Евровидении»

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жюри национального отбора на «Евровидение»

В общей сложности на выступления этих двух артистов было потрачено почти 4 млн грн.

На подготовку и поездку Джамалы в Стокгольм, где проходило «Евровидение-2016», было потрачено около 1,5 млн грн. А в этом году сумма затрат на подготовку и поездку Melovin на этот песенный конкурс составила 2,3 млн грн., пишет «Главком».

С 2016 года выступления украинских артистов на «Евровидении», а также проведение национальных отборов на этот песенный конкурс финансирует телеканал СТБ.

«Речь идет не об условной фиксированной сумме, далекой от реальности, а о полной подготовке номера (аранжировка песни, сценографика, реквизит, услуги постановщика и стилиста, спецэффекты и пр.), а также перелетов и проживании артиста и его команды в принимающей стране в период конкурса», - отмечается в пресс-релизе телеканала.

«Исполнитель на сцене Нацотбора должен был максимально раскрыться перед зрителем, а для этого ему надо было думать только о своей песне, а не о деньгах, которые придется искать в случае победы. Мы понимали, что финансовая поддержка победителя – это большая часть расходов», - объясняет руководитель Национального отбора Наталья Франчук.

В 2015-м году телеканалы СТБ и UA:Перший подписали трехлетний меморандум о совместном проведении Национального отбора на песенный конкурс Евровидение. За три года с тех пор в прямых эфирах украинского отбора за право представить страну на «Евровидении» боролись 54 артиста. Шестеро из них рискнули испытать второй шанс – и для юного Melovin в этом году реванш стал победным.

Отмечается, что в 2016 году аудитория национальных отборов на песенный конкурс выросла в четыре раза. С тех пор она удерживается.