Джастин Тимберлейк признался в любви 88-летней фанатке

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Джастин Тимберлейк

У Джастина Тимберлейка армия фанатов всех возрастов, которые его обожают

И эта любовь взаимна. Музыкант ценит каждого из своих поклонников и с радостью исполняет их мечты. Недавно до своего выступления в Орландо он за кулисами встретился со своей 88-летней фанаткой по имени Бэтт Мэлони, которую родные зовут Нэмми. Ее внучка Сара рассказала Джастину, что Нэмми очень хотела попасть на его концерт, потому не могла поверить своему счастью, когда получила в подарок билеты на выступление певца в Орландо.

Джастина эта история растрогала до глубины души, и он просто не смог оставить поклонницу без сюрприза. В какой-то момент музыкант неожиданно прервал выступление и обратился к залу со сцены: «Здесь сейчас находится симпатичная маленькая леди, ей 88-лет, я познакомился с ней сегодня. Где бы ты не сидела в зале… вот же она! Я люблю тебя!»

Публикация от Sarah Watson (@sarahannewatson) 14 Май 2018 в 9:14 PDT

Зал поддержал Джастина восторженными криками и аплодисментами Нэмми. Как подписала Сара под видео, ее бабушка не смогла сдержать слез от счастья. Побольше бы таких трогательных моментов!

Джерело: graziamagazine.ru