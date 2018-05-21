Премия Billboard назвала лучших американских музыкантов года

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Эд Ширан

Триумфатором церемонии стал Эд Ширан, который удостоился шести наград

21 мая в Лас-Вегасе состоялось вручение премии Billboard Music Awards-2018. На торжественной церемонии были определены лучшие исполнители года в США, пишет «Главком».

Лучшим музыкантом был назван британец Эд Ширан. В целом его номинировали на 15 наград, из которых он получил шесть статуэток. В частности, его отметили, как «Самого продаваемого исполнителя», автора «самой популярной песни на радио» (Shape of you), «Лучшего музыканта мужского пола» и «Лучшего исполнителя чарта Billboard Hot 100».

Также 15-и номинаций был удостоен американский рэпер Кендрик Ламар. Его отметили в категориях «Лучший рэп-исполнитель» и «Лучший альбом чарта Billboard 200» (пластинка Damn).

Певицей года стала американка Тейлор Свифт.

Звание лучшей группы получил инди-рок-коллектив Imagine Dragons. Эти же музыканты удостоились победы в категориях «Лучший рок-альбом» (Evolve) и «Лучшая рок-песня» (Believer).