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    Премия Billboard назвала лучших американских музыкантов года

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    Эд Ширан
    Эд Ширан

    Триумфатором церемонии стал Эд Ширан, который удостоился шести наград

    21 мая в Лас-Вегасе состоялось вручение премии Billboard Music Awards-2018. На торжественной церемонии были определены лучшие исполнители года в США, пишет «Главком».

    Лучшим музыкантом был назван британец Эд Ширан. В целом его номинировали на 15 наград, из которых он получил шесть статуэток. В частности, его отметили, как «Самого продаваемого исполнителя», автора «самой популярной песни на радио» (Shape of you), «Лучшего музыканта мужского пола» и «Лучшего исполнителя чарта Billboard Hot 100».

    Также 15-и номинаций был удостоен американский рэпер Кендрик Ламар. Его отметили в категориях «Лучший рэп-исполнитель» и «Лучший альбом чарта Billboard 200» (пластинка Damn).

    Певицей года стала американка Тейлор Свифт.

    Звание лучшей группы получил инди-рок-коллектив Imagine Dragons. Эти же музыканты удостоились победы в категориях «Лучший рок-альбом» (Evolve) и «Лучшая рок-песня» (Believer).

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